Sporting Cristal es uno de los tres equipos grandes del Perú que puede imponer un récord que no tienen Alianza Lima ni Universitario de Deportes. Los rimenses tienen muchas opciones de ganar la Copa Caliente de la Liga 1 y así consagrarse como bicampeones en torneos intermedios.

Esto se debe a que tanto blanquiazules como cremas quedaron eliminados en la fase de grupos y los rimenses sí consiguieron avanzar a la siguiente ronda.

Alianza Lima quedó fuera en un grupo con Alianza Atlético de Sullana, Carlos Mannucci y César Vallejo. De los tres partidos, los íntimos empataron uno y perdieron los otros dos. Por otro lado, Universitario fue eliminado en un grupo con Pirata FC y Atlético Grau, ya que perdió el primer choque y empató el segundo.

En cuanto a Sporting Cristal, avanzó a la siguiente ronda tras empatar con Comerciantes FC y vencer a Estudiantil CNI y Unión Comercio. De esta manera, los celestes podrán coronarse como los únicos bicampeones de los torneos intermedios, ya que se consagraron campeones de la Copa Bicentenario en 2020.

Sporting Cristal sigue con vida en la Copa Caliente

Además, en este tipo de competiciones del fútbol peruano, ha habido varios campeones. Por ejemplo, en 2011 se creó el Torneo del Inca, que duró tres ediciones y tuvo distintos ganadores: José Gálvez de Chimbote, Alianza Lima y la Universidad César Vallejo.

Luego, la Copa Bicentenario 2019 tuvo como campeón a Atlético Grau y en 2020 la ganó Sporting Cristal. En 2022 se canceló y en 2026 se retomó con el nombre de la Copa Caliente de la Liga 1.