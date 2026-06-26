Universitario es descalificado del torneo nacional por fuerte razón e hinchas enloquecen

Los hinchas de Universitario de Deportes se encontraban entusiasmados con las incorporaciones que presentó el club para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En pocas semanas, llegaron Adrián Quiroz, Gianluca Lapadula y Jordan Guivin. Sin embargo, ahora están al borde del colapso luego de conocer que su equipo quedó oficialmente descalificado del campeonato nacional por una fuerte razón. A continuación te brindamos todos los detalles.

Como se sabe, el principal objetivo del cuadro merengue para esta temporada es salir tetracampeón del fútbol peruano, sobre todo luego de haber sido eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores al terminar en la última casilla de la tabla de posiciones. No obstante, los de Ate también querían mostrar su mejor versión en todos los certámenes de esta campaña, algo que no será posible, debido a que están totalmente fuera de una de las principales competiciones: la Copa de la Liga Caliente 2026.

Universitario quedó eliminado

Por la tercera jornada del torneo, que reúne a clubes de la Liga 1 y Liga 2, Universitario de Deportes recibió a Atlético Grau en el Estadio Monumental y estaba obligado a ganar por mínimo tres goles de diferencia para superar a Pirata FC y clasificar a la siguiente etapa. Lamentablemente para la hinchada crema, el club de sus amores igualó 1-1 con los norteños y quedó eliminado del certamen nacional.

Universitario de la Copa de la Liga.

De esta forma, la ‘U’ quedó último en la tabla de posiciones del Grupo D, con apenas 1 punto obtenido, y deberá esperar un año más para intentar hacerse con el título de la Copa de la Liga Caliente. Vale precisar que los jugadores que disputaron esta contienda fueron una mezcla entre canteranos y futbolistas que se encuentran actualmente disputando la Liga 3 del Perú, es decir la tercera división.

Tras este fracaso para Universitario, los aficionados se mostraron sumamente incómodos y dejaron su descargo en redes sociales, esto pese a que es un certamen que no aporta al objetivo principal, el cual es obtener el tetracampeonato de la Liga 1 de la mano del director técnico Héctor Cúper. Los merengues pronto debutarán en el Torneo Clausura.