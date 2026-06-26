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Figura jugó ante Carabalí en Eliminatorias y ahora serán compañeros en Universitario tras su fichaje
Futbolista enfrentó a José Carabalí cuando jugaba por la selección ecuatoriana en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y ahora ambos serán compañeros en Universitario tras su flamante fichaje.
Universitario de Deportes concretó el fichaje de un futbolista que anteriormente enfrentó a José Carabalí en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y ahora ambos serán compañeros de equipo de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026: estamos hablando de Gianluca Lapadula, cuando vestía la camiseta de la selección peruana.
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Futbolista enfrentó a José Carabalí en Eliminatorias y ahora serán compañeros en Universitario tras su fichaje
El pasado 8 de junio del 2021, la selección de Perú venció 2-1 a Ecuador en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito, por las Clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. En medio de ello, se generó un enfrentamiento entre Lapadula y Carabalí.
José Carabalí y Gianluca Lapadula jugarán juntos en Universitario
Ahora, 5 años después, el delantero peruano y el extremo ecuatoriano ya no serán rivales, sino compañeros de equipo en Universitario luego de que el club merengue concrete la llegada del 9 desde Spezia de Italia.
Cabe mencionar que Gianluca Lapadula y José Carabalí aún no han jugado un partido oficial juntos; sin embargo, ya entrenan en Campo Mar con el objetivo de salir campeones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Gianluca Lapadula y José Carabalí se enfrentaron en el Perú vs Ecuador por Eliminatorias Qatar 2022
Gianluca Lapadula es nuevo jugador de Universitario de Deportes
Lapadula llegó a un acuerdo con Universitario para ser su flamante delantero por un año y medio, por lo que su contrato finalizará en diciembre de 2027. El jugador ítalo-peruano llega al club merengue como carta de gol tras su gran trayectoria en el fútbol italiano, donde marcó un total de 199 goles a nivel de clubes.
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