0
EN DIRECTO
Francia vs Noruega por Mundial 2026
EN VIVO
Previa Uruguay vs España por Mundial 2026

Figura jugó ante Carabalí en Eliminatorias y ahora serán compañeros en Universitario tras su fichaje

Futbolista enfrentó a José Carabalí cuando jugaba por la selección ecuatoriana en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y ahora ambos serán compañeros en Universitario tras su flamante fichaje.

Luis Blancas
Futbolista enfrentó a José Carabalí en Eliminatorias y ahora serán compañeros en Universitario tras su fichaje
Futbolista enfrentó a José Carabalí en Eliminatorias y ahora serán compañeros en Universitario tras su fichaje | Foto: Universitario
COMPARTIR

Universitario de Deportes concretó el fichaje de un futbolista que anteriormente enfrentó a José Carabalí en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y ahora ambos serán compañeros de equipo de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026: estamos hablando de Gianluca Lapadula, cuando vestía la camiseta de la selección peruana.

Martín Távara de Sporting Cristal expresó su felicidad por flamante refuerzo de Universitario

PUEDES VER: Martín Távara de Cristal expresó su algarabía por nuevo fichaje de Universitario: "Muy contento"

Futbolista enfrentó a José Carabalí en Eliminatorias y ahora serán compañeros en Universitario tras su fichaje

El pasado 8 de junio del 2021, la selección de Perú venció 2-1 a Ecuador en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito, por las Clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. En medio de ello, se generó un enfrentamiento entre Lapadula y Carabalí.

José Carabalí y Gianluca Lapadula jugarán juntos en Universitario

José Carabalí y Gianluca Lapadula jugarán juntos en Universitario

Ahora, 5 años después, el delantero peruano y el extremo ecuatoriano ya no serán rivales, sino compañeros de equipo en Universitario luego de que el club merengue concrete la llegada del 9 desde Spezia de Italia.

Cabe mencionar que Gianluca Lapadula y José Carabalí aún no han jugado un partido oficial juntos; sin embargo, ya entrenan en Campo Mar con el objetivo de salir campeones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Gianluca Lapadula y José Carabalí se enfrentaron en el Perú vs Ecuador por Eliminatorias Qatar 2022

Gianluca Lapadula y José Carabalí se enfrentaron en el Perú vs Ecuador por Eliminatorias Qatar 2022

Gianluca Lapadula es nuevo jugador de Universitario de Deportes

Lapadula llegó a un acuerdo con Universitario para ser su flamante delantero por un año y medio, por lo que su contrato finalizará en diciembre de 2027. El jugador ítalo-peruano llega al club merengue como carta de gol tras su gran trayectoria en el fútbol italiano, donde marcó un total de 199 goles a nivel de clubes.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Pablo Lavandeira, ex Alianza Lima, remece el mercado y será figura de histórico club de Liga 1

  2. Figura jugó ante Carabalí en Eliminatorias y ahora serán compañeros en Universitario tras su fichaje

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano