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Universitario no levanta cabeza: perdió 2-1 con Deportivo Coopsol y preocupa a hinchas

Universitario de Deportes sigue generando preocupación en su hinchada. Esta vez perdió 2-1 en condición de local ante Deportivo Coopsol.

Francisco Esteves
Universitario no levanta cabeza.
Universitario no levanta cabeza.
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Universitario de Deportes es uno de los clubes más importantes del Perú, por lo que, cuando atraviesa un mal momento, genera preocupación en su numerosa hinchada. Bajo esa premisa, el cuadro merengue perdió 2-1 ante Deportivo Coopsol y no levanta cabeza en el ámbito nacional.

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Previo al inicio del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, los aficionados están atentos a las demás categorías de la institución estudiantil. En ese aspecto, una de sus principales canteras cayó de forma inesperada ante su rival de turno.

Resulta que por la categoría 2010, jugadores que actualmente tienen 16 años, o están por cumplirlos, Universitario de Deportes perdió 2-1 ante Deportivo Coopsol en Campo Mar y se complicó en el Torneo Élite Federación Oro. Esto causó incomodidad en todos sus hinchas.

Universitario

Universitario perdió con Coopsol.

Pese a que no se trata del plantel principal comandado por Héctor Cúper, que intentará salir tetracampeón de la Liga 1 en este segundo semestre de la temporada, estos jóvenes son el futuro de la institución deportiva, y también de la selección peruana, y perder este tipo de encuentros causa preocupación.

¿Qué es el Torneo Élite Federación Oro?

Es un campeonato oficial de la Federación Peruana de Fútbol que disputan las canteras de diversos equipos nacionales, como Alianza Lima y Universitario de Deportes. El Torneo Élite Federación Oro permite que los más jóvenes muestren su estilo de juego y asciendan al primer equipo de sus instituciones o, por qué no, partan a otro país en busca de mejorar su nivel.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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