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Martín Távara de Cristal expresó su algarabía por nuevo fichaje de Universitario: "Muy contento"
Martín Távara, jugador de Sporting Cristal, no se guardó nada y mostró su felicidad por el nuevo refuerzo de Universitario de Deportes para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Universitario de Deportes ha concretado distintos fichajes de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y en medio de ello, Martín Távara, jugador de Sporting Cristal, reveló su felicidad por el nuevo refuerzo del club merengue: estamos hablando de Adrián Quiroz, quien llega de Los Chankas.
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Martín Távara, de Sporting Cristal, expresó su felicidad por nuevo refuerzo de Universitario
En conversación con distintos medios, Távara fue consultado sobre la incorporación de Quiroz a Universitario, ya que ambos nacieron en Piura y fueron fichados por grandes equipos, como Cristal y Universitario, respectivamente.
Para el volante de 27 años, el fichaje del también mediocampista de la misma edad a tienda crema es una alegría inmensa, porque explica que los futbolistas que juegan en provincia son poco vistos por equipos de Lima y que solo el talento y la perseverancia los hacen sobresalir.
Martín Távara, jugador de Sporting Cristal, se alegró por el fichaje de Adrián Quiroz a Universitario de Deportes
"Muy contento, porque las oportunidades que tenemos los jugadores de provincia a veces son mínimas; no llega tanto el fútbol competitivo por allá. Son pocos los futbolistas que tenemos esa oportunidad de poder salir adelante a nivel profesional. Si hay más proyectos en lo futbolístico y en lo deportivo en general, para todos los deportes, es una gran ilusión para todos los niños que sueñan con ser grandes", declaró.
Adrián Quiroz es nuevo futbolista de Universitario de Deportes
Adrián Quiroz llegó a un acuerdo con Universitario de Deportes para convertirse en su flamante fichaje de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y firmó contrato por dos años y medio, por lo que se vestirá de crema hasta diciembre del 2028.
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