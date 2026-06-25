- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Ecuador vs Alemania
- Paraguay vs Australia
- Países Bajos vs Túnez
- Universitario
- Alianza Lima
- Copa de la Liga
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
Defensa de Universitario deja el club para firmar con César Vallejo por todo el 2026: "Es poeta"
Futbolista que pertenece a Universitario de Deportes dejará el club para ser el flamante defensor del Club Universidad César Vallejo por lo que resta del 2026.
Universitario de Deportes toma decisiones en medio del mercado de fichajes previo al inicio del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y, por eso, llegó a un acuerdo con el Club Universidad César Vallejo para concretar el préstamo de un defensor: estamos hablando de Julinho Astudillo.
Futbolista de Universitario deja el club para fichar con César Vallejo por todo el 2026
César Vallejo anunció que Astudillo será nuevo jugador del equipo, a préstamo desde Universitario, por lo que resta del 2026, con el objetivo de salir campeón de la Liga 2 y lograr el ascenso a la primera división.
Julinho Astudillo, ex Universitario, fue presentado en César Vallejo como flamante fichaje
“Bienvenido al Poeta. Julinho Astudillo, joven defensa es nuevo futbolista en lo que resta de temporada, llega a préstamo de Universitario”, se puede leer en las redes sociales del club trujillano.
Cabe mencionar que el Club Universidad César Vallejo se encuentra en el séptimo lugar, con 7 puntos del Grupo 1 de la Liga 2 2026, por lo que está muy lejos del cuarto puesto, Carlos A. Mannucci, que da acceso a la fase final por la lucha por el ascenso a la Liga 1.
¿Cómo le fue a Julinho Astudillo en Universitario de Deportes?
Julinho Astudillo empezó su carrera en las divisiones menores de Universitario de Deportes y, debido a su rendimiento en 2022, fue promovido a la Sub-20 y luego a la Reserva en 2023. Para 2024 fue considerado en el primer equipo; sin embargo, no logró debutar en la Liga 1.
Julinho Astudillo pertenece a Universitario hasta diciembre de 2026
Debido a las pocas oportunidades para debutar en la primera división con la U, el futbolista de 20 años fue prestado a inicios del 2026 a Cusco FC y ahora, en plena temporada, a César Vallejo. En total, el defensor disputó 31 partidos en las juveniles del club crema.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00