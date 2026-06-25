Universitario vs Atlético Grau EN VIVO por la Copa de la Liga Caliente: a qué hora juega, alineaciones y dónde ver

Universitario recibirá por segunda vez en el año a Atlético Grau en el Estadio Monumental, esta vez en la Copa de la Liga Caliente 2026, desde las 6.00 p. m. en el horario peruano. Sigue aquí el minuto a minuto del decisivo encuentro de la 'U' para mantenerse en la pelea por la clasificación a la siguiente etapa del torneo.

Universitario vs. Atlético Grau por la Copa de la Liga

Universitario afrontará un partido decisivo cuando reciba a Atlético Grau por la tercera fecha del Grupo D de la Copa de la Liga. El conjunto crema llega obligado a sumar tras caer en su estreno frente a Pirata FC, resultado que lo dejó sin margen de error en la lucha por avanzar a la siguiente fase del certamen.

Universitario recibe a Grau en el Monumental.

A diferencia de otros torneos, la 'U' viene disputando esta competencia con un plantel conformado principalmente por jugadores de la Liga 3, bajo la conducción de Piero Alva. Esta apuesta busca dar continuidad a los jóvenes valores del club mientras el primer equipo se enfoca en la preparación para el Torneo Clausura.

Del otro lado estará Atlético Grau, que comenzó su participación con una victoria y lidera momentáneamente la serie. Uno de los aspectos que genera expectativa en la previa es la presencia de Raúl Ruidíaz en el conjunto albo. La 'Pulga' volverá a enfrentar a Universitario semanas después de que se frustrara su esperado regreso al club de Ate.

Grau es líder del Grupo D.

¿A qué hora juega Universitario vs. Atlético Grau?

A continuación, te presentamos los horarios en los diferentes países para que no te pierdas el inicio del partido de Universitario vs. Atlético Grau, por la Copa de la Liga Caliente 2026:

México y Centroamérica: 5.00 p. m.

Perú: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 7.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

España: 1.00 a. m. del sábado 27.

¿Dónde ver Universitario vs. Atlético Grau EN VIVO?

Quienes quieran seguir el partido de Universitario vs. Atlético Grau EN VIVO ONLINE GRATIS, correspondiente a la tercera fecha del Grupo D de la Copa de la Liga Caliente 2026, podrán hacerlo a través de Bicolor+, plataforma que emitirá el compromiso en su canal oficial de YouTube.

Universitario vs. Atlético Grau pronóstico: apuestas y cuotas