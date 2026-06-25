0
EN VIVO
Paraguay vs Australia por el Mundial 2026
EN DIRECTO
Llaves de los 16avos de final del Mundial 2026

Universitario busca fichar a futbolista del clásico rival en la Liga 1: "Sondeado"

Universitario de Deportes quiere romper el mercado de fichajes y ahora se interesó en un futbolista que actualmente pertenece a su clásico rival de la Liga 1.

Luis Blancas
Universitario de Deportes se perfila para firmar a figura del clásico rival en la Liga 1
Universitario de Deportes se perfila para firmar a figura del clásico rival en la Liga 1 | Foto: Universitario
COMPARTIR

Universitario de Deportes sigue definiendo qué jugadores fichará antes de comenzar el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Por eso, ahora se reveló que los cremas están interesados en un futbolista que actualmente pertenece a un rival clásico: estamos hablando de Nicolás Da Campo, de Sport Boys.

Futbolista de Universitario deja el club para fichar con César Vallejo por todo el 2026

PUEDES VER: Defensa de Universitario deja el club para firmar con César Vallejo por todo el 2026: "Es poeta"

Universitario de Deportes se perfila para firmar a figura del clásico rival en la Liga 1

Ernesto Jerónimo Macedo León reveló que Universitario consultó sobre Da Campo, quien juega como volante o pivote en Boys desde 2025 y tiene un contrato hasta diciembre de 2027.

Cabe mencionar que el argentino de 31 años cuenta con una cláusula de salida, por lo que, si el club crema desea hacerse de su pase, tendrá que negociar con el cuadro rosado para concretar su fichaje.

Nicolás Da Campo, jugador de Sport Boys, es del interés de Universitario de Deportes

Nicolás Da Campo, jugador de Sport Boys, es del interés de Universitario de Deportes

“Nicolás Da Campo fue sondeado por Universitario. El volante argentino tiene cláusula con Sport Boys. Cuenta con contrato hasta fines de 2027. Es uno de los mejores jugadores del equipo rosado”, afirmó el comunicador.

Cabe mencionar que Héctor Cúper busca a un jugador que ocupe la labor de pivote, ya que pretende sumar a un extranjero en esa zona con el objetivo de competir con Jorge Murrugara y Jesús Castillo, ambos peruanos.

¿Cómo le va a Nicolás Da Campo en Sport Boys?

En la temporada 2026, Nicolás Da Campo ha disputado 15 de 17 partidos en el Torneo Apertura de la Liga 1 y ha anotado solo un gol con Sport Boys. En total, desde su llegada a tienda rosada, el mediocampista ha disputado 47 encuentros y tiene cuatro anotaciones en su registro en el fútbol peruano.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Pablo Lavandeira, ex Alianza Lima, remece el mercado y será figura de histórico club de Liga 1

  2. Defensa de Universitario deja el club para firmar con César Vallejo por todo el 2026: "Es poeta"

  3. Seleccionado peruano se perfila a incorporarse a Sporting Cristal para el Clausura: "Posibilidad"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano