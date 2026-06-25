Universitario busca fichar a futbolista del clásico rival en la Liga 1: "Sondeado"

Universitario de Deportes sigue definiendo qué jugadores fichará antes de comenzar el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Por eso, ahora se reveló que los cremas están interesados en un futbolista que actualmente pertenece a un rival clásico: estamos hablando de Nicolás Da Campo, de Sport Boys.

Universitario de Deportes se perfila para firmar a figura del clásico rival en la Liga 1

Ernesto Jerónimo Macedo León reveló que Universitario consultó sobre Da Campo, quien juega como volante o pivote en Boys desde 2025 y tiene un contrato hasta diciembre de 2027.

Cabe mencionar que el argentino de 31 años cuenta con una cláusula de salida, por lo que, si el club crema desea hacerse de su pase, tendrá que negociar con el cuadro rosado para concretar su fichaje.

Nicolás Da Campo, jugador de Sport Boys, es del interés de Universitario de Deportes

“Nicolás Da Campo fue sondeado por Universitario. El volante argentino tiene cláusula con Sport Boys. Cuenta con contrato hasta fines de 2027. Es uno de los mejores jugadores del equipo rosado”, afirmó el comunicador.

Cabe mencionar que Héctor Cúper busca a un jugador que ocupe la labor de pivote, ya que pretende sumar a un extranjero en esa zona con el objetivo de competir con Jorge Murrugara y Jesús Castillo, ambos peruanos.

¿Cómo le va a Nicolás Da Campo en Sport Boys?

En la temporada 2026, Nicolás Da Campo ha disputado 15 de 17 partidos en el Torneo Apertura de la Liga 1 y ha anotado solo un gol con Sport Boys. En total, desde su llegada a tienda rosada, el mediocampista ha disputado 47 encuentros y tiene cuatro anotaciones en su registro en el fútbol peruano.