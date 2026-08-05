Alianza Lima remece el mercado y anuncia fichaje de figura de Colombia: "Liderazgo y experiencia"

Alianza Lima tiene como objetivo conquistar todos los trofeos posibles y darle una alegría a sus hinchas. La escuadra victoriana quiere seguir firme en su camino a conquistar el título nacional a final de temporada, por lo que deberá consagrarse en el Torneo Clausura 2026. Para ello, se movieron en el mercado y concretaron la llegada de una figura que ha jugado con Colombia.

Alianza Lima remece el mercado y anuncia fichaje de figura de Colombia

El equipo femenino de Alianza Lima no ha tenido su mejor rendimiento en esta temporada en la Liga Femenina 2026 y, conscientes de que el Torneo Clausura es su última carta para aspirar al título, han concretado la llegada de Daniela Montoya como su flamante refuerzo al mediocampo.

La destacada volante de la selección colombiana ya fue presentada por todo lo alto y ya luce la camiseta de las ‘íntimas’. El club anunció su llegada en sus canales oficiales y no dudaron en remarcar su experiencia, además de destacar lo que aportará en el equipo.

Daniela Montoya fue anunciada como refuerzo de Alianza Lima

"Alianza Lima se complace en presentar a Daniela Montoya como nueva jugadora del equipo femenino para la temporada 2026. La experimentada mediocampista colombiana, una de las futbolistas más importantes del continente, llega a la institución blanquiazul para aportar toda su calidad, liderazgo y experiencia a un proyecto que continúa consolidándose como referente del fútbol femenino sudamericano", fue parte del mensaje del club en su sitio web.

Daniela Montoya se pronunció tras firmar con Alianza Lima

Por su parte, Daniela Montoya destacó que el proyecto a futuro de las blanquiazules fue lo que más la sedujo para firmar su contrato con el club, además del fuerte interés que pusieron en su persona.

"Lo que más me convenció fue el proyecto. Sentí que Alianza Lima es un club que cree en el fútbol femenino, que quiere seguir creciendo y compitiendo al máximo nivel. Para mí era importante llegar a un lugar donde hubiera ambición y donde pudiera aportar desde mi experiencia. Además, siempre tuve buena comunicación con Sisy Quiroz; su trabajo, su gestión en el club y su deseo de traerme fueron fundamentales", sostuvo.

Daniela Montoya es una de las figuras de la selección colombiana

Daniela Montoya ha integrado las divisiones menores de la selección colombiana, donde destacó en cada una de sus etapas. Posteriormente, fue llamada a la selección mayor y terminó siendo trascendental participando en la Copa América, Copa del Mundo, Juegos Olímpicos, entre otras competiciones.

Cabe señalar que llega al club luego de conquistar la Liga de Naciones Conmebol, donde fue considerada como titular.