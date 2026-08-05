ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: un video muestra criaturas parecidas a GUSANOS en el AGUA POTABLE de un centro del ICE

Un detenido en el Centro de Tramitación del ICE en Adelanto, California, denunció ante su familia la presunta mala calidad del agua potable dentro de las instalaciones. La preocupación aumentó después de que un video mostrara una botella con agua que, aparentemente, contenía pequeñas criaturas similares a gusanos, lo que reavivó los cuestionamientos sobre las condiciones que enfrentan los inmigrantes bajo custodia en Estados Unidos.

Un vídeo revela la presencia de criaturas similares a gusanos en el agua potable de un centro de detención del ICE

Carlitos Ricardo Parias, quien permanece detenido en el Centro de Tramitación del ICE de Adelanto, llevaba semanas expresando a sus familiares su preocupación por la calidad del suministro de agua dentro de las instalaciones. Durante una videollamada desde el centro, ubicado en el sur de California, mostró una botella de plástico con agua en la que se observaban elementos que parecían organismos similares a gusanos.

El abogado de inmigración Carlos Jurado compartió una copia del video con Los Angeles Times y cuestionó las condiciones que enfrentan algunas personas bajo custodia migratoria. En declaraciones al medio, afirmó: "Lo más triste es que nos persiguen como a animales en las calles y ni siquiera nos tratan como a animales en las cárceles, porque nadie le daría ese tipo de agua a su perro o a su gato".

La denuncia ocurre mientras organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes señalan que han recibido múltiples quejas de personas detenidas en el centro de detención del ICE. Según estas organizaciones, los reclamos incluyen problemas relacionados con el acceso al agua potable, la alimentación y la atención médica.

El caso de Parias se suma a las críticas sobre el trato que reciben los inmigrantes en Estados Unidos que permanecen en centros migratorios, tanto aquellos con procesos pendientes como los inmigrantes indocumentados que enfrentan procedimientos de deportación.

Autoridades de Estados Unidos responden a las denuncias sobre el centro de detención del ICE

Ante las acusaciones, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional negó que existan condiciones inadecuadas en el Centro de Tramitación del ICE de Adelanto. El funcionario afirmó que el agua utilizada en las instalaciones proviene del sistema público de la ciudad de Adelanto.

"Es la misma agua que utilizan los residentes y las empresas de la zona", indicó el portavoz en un correo electrónico enviado a Los Angeles Times. También señaló que el personal del centro consume ese mismo suministro y que tanto los trabajadores como las personas detenidas tienen acceso al agua las 24 horas del día mediante fuentes y dispensadores.

El Departamento de Seguridad Nacional agregó que los inmigrantes indocumentados detenidos reciben alimentación, agua y atención médica, además de facilidades para comunicarse con familiares y abogados.

La controversia llega después de que un juez federal ordenara mejoras en distintos aspectos del funcionamiento del centro, entre ellos el acceso al agua potable, la alimentación y los servicios médicos. Mientras continúan las investigaciones y los reclamos, el caso vuelve a poner bajo la lupa las condiciones de los centros migratorios en Estados Unidos.