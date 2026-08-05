Temblor HOY, miércoles 5 de agosto de 2026 EN VIVO: magnitud y epicentro del último sismo en Perú, según el IGP

Un nuevo movimiento sísmico fue reportado este miércoles 5 de agosto de 2026 en territorio peruano. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene un monitoreo permanente de la actividad sísmica nacional y brinda información oficial sobre la magnitud, la ubicación del epicentro y las características del evento. Revisa los detalles del temblor de hoy en Perú, así como las recomendaciones para actuar de manera segura ante un posible sismo.

Temblor HOY en Perú, 5 de agosto de 2026: magnitud y epicentro del último sismo, según el IGP 08:31 Temblor hoy en Moquegua - Fecha: 05/08/2026 00:28:06 - Magnitud: 3.5 - Profundidad: 11 km - Latitud: -16.76 - Longitud: -71.24 - Intensidad: II-III en La Capilla - Referencia: 6 km al oeste de La Capilla, provincia de General Sánchez Cerro, Moquegua 08:30 Bienvenidos Sigue EN VIVO el reporte del IGP sobre el último temblor registrado hoy, 5 de agosto de 2026, en Perú. Consulta la magnitud, el epicentro y la ubicación del sismo.

¿Dónde fue el epicentro del temblor de hoy en Perú?

El IGP mantiene actualizado su reporte de movimientos telúricos ocurridos en el país, con información sobre la magnitud, profundidad y zona donde se originó cada evento sísmico. La institución recuerda que Perú se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica debido al proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana.

Hasta el momento, los ciudadanos pueden consultar el reporte oficial del IGP para conocer la ubicación exacta del epicentro del sismo registrado en Perú durante esta jornada. En Lima y otras regiones del país, las autoridades recomiendan mantenerse informados mediante los canales oficiales y evitar compartir información no confirmada.

¿Cómo activar la alerta de temblor en mi celular?

Los usuarios pueden configurar diferentes herramientas para recibir avisos tempranos o información oficial sobre movimientos sísmicos. En dispositivos Android, existe el sistema de alertas de terremotos de Google, que puede enviar notificaciones segundos antes de un movimiento fuerte, dependiendo de la ubicación y las condiciones del evento. Para activar esta función en un celular Android, se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a Ajustes o Configuración del teléfono.

Acceder a Seguridad y emergencia o buscar las opciones relacionadas con ubicación y servicios avanzados.

Seleccionar Alertas de terremotos y activar la función.

Verificar que la ubicación del equipo esté habilitada con precisión.

También es recomendable revisar las alertas gubernamentales del SISMATE del INDECI. En Android, estas pueden activarse desde la opción de alertas de emergencia inalámbricas, mientras que en iPhone se debe ingresar a Ajustes > Notificaciones y verificar que las alertas gubernamentales estén habilitadas.

Otra alternativa es descargar la aplicación oficial Sismos Perú del IGP desde Google Play Store o App Store, una herramienta que permite acceder a reportes actualizados sobre la actividad sísmica en el país.

Teléfonos de emergencia en Perú ante un sismo

Ante un sismo de mayor intensidad o una situación de emergencia, es importante comunicarse con las instituciones de ayuda correspondientes. Estas son las principales líneas de atención disponibles en Perú: