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Cronograma de pagos agosto 2026 del Banco de la Nación: fechas de sueldos para el sector público y pensiones
Revisa el cronograma oficial de pagos de sueldos para los trabajadores sector público y pensiones del mes de agosto 2026 a través del Banco de la Nación.
Un nuevo mes llega y esto representa un nuevo pago de remuneraciones a los trabajadores del sector público y el depósito de pensiones para miles de ciudadanos en todo el país. El Banco de la Nación compartió el cronograma organizado para agosto 2026 por instituciones con el objetivo de agilizar la atención en sus agencias y evitar la congestión de los beneficiarios.
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El calendario de pagos del Banco de la Nación para agosto 2026 permitirá que servidores públicos de ministerios, gobiernos regionales, universidades, organismos autónomos y otras entidades estatales conozcan la fecha en la que podrán disponer de su sueldo. Asimismo, los pensionistas afiliados a distintos regímenes también contarán con un cronograma específico para el cobro de sus beneficios económicos.
Cronograma de pagos del sector público para agosto 2026
Las remuneraciones correspondientes al mes de agosto serán abonadas de manera escalonada, siguiendo la programación establecida por el Banco de la Nación y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Revisa las fechas de depósito:
- Jueves 20 de agosto: Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas.
- Viernes 21 de agosto: Ministerio del Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.
- Lunes 24 de agosto: Ministerio de Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
- Martes 25 de agosto: Ministerio de Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional.
Trabajadores del sector público y pensionistas podrán cobrar su pago en el Banco de la Nación en agosto 2026.
Fechas de pago para pensionistas en agosto de 2026
Los pensionistas de la ONP también recibirán sus depósitos durante agosto conforme al calendario oficial. Conoce las fechas establecidas por el Banco de la Nación:
- Apellidos A-C: lunes 10 de agosto
- Apellidos D-L: martes 11 de agosto
- Apellidos M-Q: miércoles 12 de agosto
- Apellidos R-Z: jueves 13 de agosto
- Inicio del pago a domicilio: lunes 17 de agosto
- Fin de pago a domicilio: miércoles 26 de agosto.
¿Cuál es el horario de atención del Banco de la Nación?
El horario habitual de atención del Banco de la Nación en la mayoría de sus agencias es el siguiente:
- Lunes a viernes: de 8:15 a. m. a 5:00 p. m.
- Sábados: de 9:15 a. m. a 1:00 p. m. (solo en las agencias habilitadas para atención los sábados).
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