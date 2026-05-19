Cronograma de pagos junio 2026 Banco de la Nación: fechas de sueldos para el sector público y pensiones

Como cada mes, el calendario oficial que establece los pagos para trabajadores del sector público y pensionistas de la ONP mediante las agencias del Banco de la Nación ya se publicó. Revisa las fechas para el mes de junio 2026, con la finalidad de evitar aglomeraciones y garantizar una atención más ordenada en las agencias a nivel nacional.

Es importante destacar que el depósito en las cuentas bancarias se efectúa de manera escalonada y toma como referencia la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario. Este sistema permite distribuir de forma más eficiente el cobro de sueldos para el sector estatal y pensiones.

Cronograma de pagos junio 2026 del sector público

Miércoles 17 de junio: Educación (incluyendo universidades), Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego y Energía y Minas.

Educación (incluyendo universidades), Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego y Energía y Minas. Jueves 18 de junio: Interior, Defensoría del Pueblo, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda y Relaciones Exteriores.

Interior, Viernes 19 de junio: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Salud, Miércoles 22 de junio: Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

El cronograma oficial del Banco de la Nación para junio de 2026 estable las fechas de pago.

Cronograma de pago a Pensionistas de la Ley N° 19990

El abono para los pensionistas en sus respectivas cuentas bancarias se realiza según la primera letra del apellido paterno:

A - C: Viernes 5 de junio

Viernes 5 de junio D - L: Lunes 8 de junio

Lunes 8 de junio M - Q: Martes 9 de junio.

Martes 9 de junio. R - Z: Miércoles 10 de junio.

Fechas de pago a Pensionistas del Decreto Ley N° 20530