- Hoy:
- Partidos de hoy
- Arsenal vs Burnley
- Real Madrid
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
- Tabla Liga 1
Proceso de admisión EO-PNP 2026: fechas de preinscripciones, edad, requisitos y cronograma completo
Desde este lunes 18 de mayo, inició el Proceso de Admisión a la Escuela de Oficiales PNP 2026. Revisa todos los detalles, cronograma y requisitos para postular.
El Proceso de Admisión a la Escuela de Oficiales (EO) de la Policía Nacional del Perú (PNP) para el 2026 ya inició, por lo que miles de jóvenes podrán postular en busca de una ansiada vacante. Este procedimiento tiene diversas etapas y etapas eliminatorias, por lo que es importante acceder a toda la información.
PUEDES VER: Cronograma de pagos del Banco de la Nación para mayo 2026: estas son las fechas para cobrar pensiones y sueldos
Las preinscripciones se llevarán a cabo del 18 de mayo al 2 de junio, mediante la página web: sinpol.pnp.gob.pe/SIPROAD/Preinscripcion. En este marco, los jóvenes que deseen seguir una carrera policial, deben cumplir con los requisitos como la edad (17 - 24 años), estatura, entre otros.
- Revisa el prospecto a la Escuela de Oficiales PNP 2026: dale clic aquí
Requisitos para postular del Proceso de admisión EO-PNP 2026
Entre los principales requisitos para postular destacan: ser peruano de nacimiento, haber culminado la secundaria, ser soltero y no tener hijos. Asimismo, los postulantes deben cumplir con la talla mínima establecida, no registrar antecedentes policiales, penales ni judiciales, y aprobar las evaluaciones físicas, médicas, psicológicas y académicas del proceso de selección.
- Talla mínima: Varones: 1.67 metros - Mujeres: 1.63 metros
- Edad: entre 17 y 22 años para procedencia civil, mientras que los estudiantes de las EESTP PNP y sus equivalentes de las FF.AA. podrán postular hasta los 24 años de edad. Los suboficiales de la PNP y sus equivalentes de las FF.AA. podrán postular hasta los 25 años de edad.
Información sobre el Proceso de admisión EO-PNP 2026.
Cronograma del Proceso de admisión EO-PNP 2026
El proceso de admisión EO-PNP 2026 comprende diversas etapas eliminatorias como evaluación de talla y peso, examen médico, prueba física, evaluación psicométrica, examen de conocimientos, entrevista personal y control toxicológico, que se programan en determinadas fechas. Consulta el cronograma:
- Preinscripciones: Del 18 de mayo al 02 de junio de 2026
- Talla y peso: Del 23 de mayo al 09 de junio de 2026
- Documentaria (inscripción): Del 25 de mayo al 13 de junio de 2026
- Examen de aptitud médica: Del 03 de junio al 20 de junio de 2026
- Examen de aptitud física: Del 08 de junio al 24 de junio de 2026
- Psicométrico: 27 de junio de 2026
- Examen de aptitud académica y nocimientos: 02 de julio de 2026
- Prueba de Control y Confianza: Del 04 de julio al 10 de julio del 2026
- Entrevista Personal: Del 14 de julio al 17 de julio de 2026
- Examen toxicológico: Del 20 de julio al 23 de julio de 2026
- Aprobación del número de vacantes: 24 de julio de 2026
- Publicación del cuadro de mérito final: 24 de julio de 2026
- Pago de la obligación económica: Del 25 de julio al 30 de julio de 2026
- Internamiento: 31 de julio del 2026
- 1
Cronograma de pagos del Banco de la Nación para mayo 2026: estas son las fechas para cobrar pensiones y sueldos
- 2
Corte de agua este martes 19 de mayo en Lima: revisa los horarios y distritos afectados, según Sedapal
- 3
LINK para registrarte y cobrar pago para miembros de mesa 2026: elige la modalidad para recibir S/ 165
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90