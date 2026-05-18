Proceso de admisión EO-PNP 2026: fechas de preinscripciones, edad, requisitos y cronograma completo

El Proceso de Admisión a la Escuela de Oficiales (EO) de la Policía Nacional del Perú (PNP) para el 2026 ya inició, por lo que miles de jóvenes podrán postular en busca de una ansiada vacante. Este procedimiento tiene diversas etapas y etapas eliminatorias, por lo que es importante acceder a toda la información.

Las preinscripciones se llevarán a cabo del 18 de mayo al 2 de junio, mediante la página web: sinpol.pnp.gob.pe/SIPROAD/Preinscripcion. En este marco, los jóvenes que deseen seguir una carrera policial, deben cumplir con los requisitos como la edad (17 - 24 años), estatura, entre otros.

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Requisitos para postular del Proceso de admisión EO-PNP 2026

Entre los principales requisitos para postular destacan: ser peruano de nacimiento, haber culminado la secundaria, ser soltero y no tener hijos. Asimismo, los postulantes deben cumplir con la talla mínima establecida, no registrar antecedentes policiales, penales ni judiciales, y aprobar las evaluaciones físicas, médicas, psicológicas y académicas del proceso de selección.

Talla mínima: Varones: 1.67 metros - Mujeres: 1.63 metros

Varones: 1.67 metros - Mujeres: 1.63 metros Edad: entre 17 y 22 años para procedencia civil, mientras que los estudiantes de las EESTP PNP y sus equivalentes de las FF.AA. podrán postular hasta los 24 años de edad. Los suboficiales de la PNP y sus equivalentes de las FF.AA. podrán postular hasta los 25 años de edad.

Información sobre el Proceso de admisión EO-PNP 2026.

Cronograma del Proceso de admisión EO-PNP 2026

El proceso de admisión EO-PNP 2026 comprende diversas etapas eliminatorias como evaluación de talla y peso, examen médico, prueba física, evaluación psicométrica, examen de conocimientos, entrevista personal y control toxicológico, que se programan en determinadas fechas. Consulta el cronograma: