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Proceso de admisión EO-PNP 2026: fechas de preinscripciones, edad, requisitos y cronograma completo

Desde este lunes 18 de mayo, inició el Proceso de Admisión a la Escuela de Oficiales PNP 2026. Revisa todos los detalles, cronograma y requisitos para postular.

Angie De La Cruz
El Proceso de Admisión a la Escuela de Oficiales de la PNP 2026 inició este 18 de mayo.
El Proceso de Admisión a la Escuela de Oficiales de la PNP 2026 inició este 18 de mayo. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
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El Proceso de Admisión a la Escuela de Oficiales (EO) de la Policía Nacional del Perú (PNP) para el 2026 ya inició, por lo que miles de jóvenes podrán postular en busca de una ansiada vacante. Este procedimiento tiene diversas etapas y etapas eliminatorias, por lo que es importante acceder a toda la información.

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Las preinscripciones se llevarán a cabo del 18 de mayo al 2 de junio, mediante la página web: sinpol.pnp.gob.pe/SIPROAD/Preinscripcion. En este marco, los jóvenes que deseen seguir una carrera policial, deben cumplir con los requisitos como la edad (17 - 24 años), estatura, entre otros.

Requisitos para postular del Proceso de admisión EO-PNP 2026

Entre los principales requisitos para postular destacan: ser peruano de nacimiento, haber culminado la secundaria, ser soltero y no tener hijos. Asimismo, los postulantes deben cumplir con la talla mínima establecida, no registrar antecedentes policiales, penales ni judiciales, y aprobar las evaluaciones físicas, médicas, psicológicas y académicas del proceso de selección.

  • Talla mínima: Varones: 1.67 metros - Mujeres: 1.63 metros
  • Edad: entre 17 y 22 años para procedencia civil, mientras que los estudiantes de las EESTP PNP y sus equivalentes de las FF.AA. podrán postular hasta los 24 años de edad. Los suboficiales de la PNP y sus equivalentes de las FF.AA. podrán postular hasta los 25 años de edad.
PNP

Información sobre el Proceso de admisión EO-PNP 2026.

Cronograma del Proceso de admisión EO-PNP 2026

El proceso de admisión EO-PNP 2026 comprende diversas etapas eliminatorias como evaluación de talla y peso, examen médico, prueba física, evaluación psicométrica, examen de conocimientos, entrevista personal y control toxicológico, que se programan en determinadas fechas. Consulta el cronograma:

    1. Preinscripciones: Del 18 de mayo al 02 de junio de 2026
    2. Talla y peso: Del 23 de mayo al 09 de junio de 2026
    3. Documentaria (inscripción): Del 25 de mayo al 13 de junio de 2026
    4. Examen de aptitud médica: Del 03 de junio al 20 de junio de 2026
    5. Examen de aptitud física: Del 08 de junio al 24 de junio de 2026
    6. Psicométrico: 27 de junio de 2026
    7. Examen de aptitud académica y nocimientos: 02 de julio de 2026
    8. Prueba de Control y Confianza: Del 04 de julio al 10 de julio del 2026
    9. Entrevista Personal: Del 14 de julio al 17 de julio de 2026
    10. Examen toxicológico: Del 20 de julio al 23 de julio de 2026
    11. Aprobación del número de vacantes: 24 de julio de 2026
    12. Publicación del cuadro de mérito final: 24 de julio de 2026
    13. Pago de la obligación económica: Del 25 de julio al 30 de julio de 2026
    14. Internamiento: 31 de julio del 2026
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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