Este 10 de febrero comenzaron las inscripciones al Proceso de Admisión Extraordinario 2026 a las EESTP PNP a nivel nacional, por lo que miles de jóvenes interesados en pertenecer a la institución, ya pueden inscribirse mediante la página web sinpol.pnp.gob.pe/SIPROAD. Revisa más detalles al respecto, como fechas, cronograma y más

Las preinscripciones son del 10 hasta el 28 de febrero de 2026, en dicho periodo, los hombres y mujeres deben realizar el proceso correspondiente del primer paso para ser parte de las Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional (EESTP) de la Policía Nacional del Perú .

Las preinscripciones a las EESTP PNP se cierran el 28 de febrero.

Las sedes de EESTP PNP para el Proceso de Admisión Extraordinario 2026 son: Arequipa, Ayacucho, Chiclayo, Chimbote, Cusco, Huancayo, Huánuco, Ica, Iquitos, Lima (Puente Piedra y San Bartolo), Piura, Puno, Tarapoto y Trujillo.

Preinscripción a las EESTP PNP 2026: LINK oficial

Para acceder a toda la información sobre el Proceso de Admisión Extraordinario 2026 a las EESTP PNP puedes ingresar a la Plataforma del Estado Peruano: https://www.gob.pe/pnp y en la Plataforma de la DIREDDOC PNP: https://direddoc.pnp.edu.pe. Por otro lado, para la preinscripción virtual, solo debes dar clic al siguiente enlace:

Preinscripción a las EESTP PNP 2026: sinpol.pnp.gob.pe/SIPROAD/Preinscripcion

Te brindamos el paso a paso del procedimiento que debes seguir para realizar la preinscripción de manera correcta. Te recomendamos que mantengas una red de Internet estable y tus datos personales a la mano, con la finalidad de evitar contratiempos:

En Google ingresa al sistema SIPROAD PNP

Selecciona la opción SISTEMA DIREDU - PNP

Ingresa todos los datos de manera correcta , guiándote de la partida de nacimiento o Ficha C4 del Reniec

, guiándote de la partida de nacimiento o Ficha C4 del Reniec Haga clic en 'Ingresar Datos' y se visualizará un mensaje

Disminuya el zoom de tu dispositivo y presione 'Continuar'

Posteriormente, debe ingresar los datos de la familia (padre, madre y/o apoderado) . Luego presione 'Continuar' y finalmente, 'Aceptar'

. Luego presione 'Continuar' y finalmente, 'Aceptar' Deberá dar clic en los botones de acciones y registrar datos del domicilio y ocupación de familiares. Seguidamente, presione en 'Guardar' y 'Continuar' para ambos casos

Si en caso tenga licencia de conducir (no es obligatorio), ingrese los datos y presione 'Aceptar'> 'Continuar'

En la pantalla se mostrará un mensaje indicando que su preinscripción ha sido exitosa. Luego, presione 'Continuar'

Finalmente, aparecerá su código de preinscripción el cual deberá imprimir.

Fechas del Proceso de Admisión EESTP PNP 2026

Revisa el cronograma de actividades del Proceso de Admisión Extraordinario 2026 a las Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional PNP en todo el Perú:

Preinscripción

Preinscripciones: Del 10 de febrero al 28 de febrero de 2026

Talla y peso: Del 18 de febrero al 06 de marzo de 2026

Documentaria (inscripción): Del 18 de febrero al 11 de marzo de 2026.

Exámenes

Examen de aptitud médica: Del 26 de febrero al 31 de marzo de 2026

Examen de aptitud fisica:Del 09 de marzo al 06 de abril de 2026

Psicométrico: 09 de abril de 2026

Examen de aptitud académica y conocimientos: 15 de abril de 2026

Prueba de Control y Confianza: Del 19 de abril al 05 de mayo del 2026

Entrevista Personal: Del 10 de mayo al 15 de mayo de 2026

Examen toxicológico: Del 16 de mayo al 31 de mayo de 2026.

Cuadro de mérito

Publicación del número de vacantes: 01 de junio de 2026

Publicación del cuadro de mérito final por EESTP a nivel nacional: 01 de junio de 2026

Pago de la obligación económica: Del 02 al 07 de junio de 2026

Internamiento: 08 de junio 2026.

Para obtener más información detallada, accede al prospecto de admisión extraordinaria 2026 EESTP PNP. En este documento podrás acceder a los anexos de Declaración Jurada, autorización de los padres o tutor y más. Asimismo, se recomienda ingresar diariamente a la Plataforma del Estado Peruano, con la finalidad de conocer cualquier tipo de información o cambio que comunique la Unidad de Admisión e Informes.