Proceso de admisión PNP 2026: LINK de preinscripción a las Escuelas de Suboficiales y fechas
Inició el Proceso de Admisión Extraordinario 2026 a las EESTP PNP a nivel nacional y miles de jóvenes ya pueden preinscribirse mediante la página web de SIPROAD.
Este 10 de febrero comenzaron las inscripciones al Proceso de Admisión Extraordinario 2026 a las EESTP PNP a nivel nacional, por lo que miles de jóvenes interesados en pertenecer a la institución, ya pueden inscribirse mediante la página web sinpol.pnp.gob.pe/SIPROAD. Revisa más detalles al respecto, como fechas, cronograma y más
Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia HOY, 11 de febrero: 40 frases ideales para compartir y visibilizar la fecha
Las preinscripciones son del 10 hasta el 28 de febrero de 2026, en dicho periodo, los hombres y mujeres deben realizar el proceso correspondiente del primer paso para ser parte de las Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional (EESTP) de la Policía Nacional del Perú .
Las preinscripciones a las EESTP PNP se cierran el 28 de febrero.
Las sedes de EESTP PNP para el Proceso de Admisión Extraordinario 2026 son: Arequipa, Ayacucho, Chiclayo, Chimbote, Cusco, Huancayo, Huánuco, Ica, Iquitos, Lima (Puente Piedra y San Bartolo), Piura, Puno, Tarapoto y Trujillo.
Preinscripción a las EESTP PNP 2026: LINK oficial
Para acceder a toda la información sobre el Proceso de Admisión Extraordinario 2026 a las EESTP PNP puedes ingresar a la Plataforma del Estado Peruano: https://www.gob.pe/pnp y en la Plataforma de la DIREDDOC PNP: https://direddoc.pnp.edu.pe. Por otro lado, para la preinscripción virtual, solo debes dar clic al siguiente enlace:
- Preinscripción a las EESTP PNP 2026: sinpol.pnp.gob.pe/SIPROAD/Preinscripcion
Te brindamos el paso a paso del procedimiento que debes seguir para realizar la preinscripción de manera correcta. Te recomendamos que mantengas una red de Internet estable y tus datos personales a la mano, con la finalidad de evitar contratiempos:
- En Google ingresa al sistema SIPROAD PNP
- Selecciona la opción SISTEMA DIREDU - PNP
- Ingresa todos los datos de manera correcta, guiándote de la partida de nacimiento o Ficha C4 del Reniec
- Haga clic en 'Ingresar Datos' y se visualizará un mensaje
- Disminuya el zoom de tu dispositivo y presione 'Continuar'
- Posteriormente, debe ingresar los datos de la familia (padre, madre y/o apoderado). Luego presione 'Continuar' y finalmente, 'Aceptar'
- Deberá dar clic en los botones de acciones y registrar datos del domicilio y ocupación de familiares. Seguidamente, presione en 'Guardar' y 'Continuar' para ambos casos
- Si en caso tenga licencia de conducir (no es obligatorio), ingrese los datos y presione 'Aceptar'> 'Continuar'
- En la pantalla se mostrará un mensaje indicando que su preinscripción ha sido exitosa. Luego, presione 'Continuar'
- Finalmente, aparecerá su código de preinscripción el cual deberá imprimir.
Fechas del Proceso de Admisión EESTP PNP 2026
Revisa el cronograma de actividades del Proceso de Admisión Extraordinario 2026 a las Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional PNP en todo el Perú:
Preinscripción
- Preinscripciones: Del 10 de febrero al 28 de febrero de 2026
- Talla y peso: Del 18 de febrero al 06 de marzo de 2026
- Documentaria (inscripción): Del 18 de febrero al 11 de marzo de 2026.
Exámenes
- Examen de aptitud médica: Del 26 de febrero al 31 de marzo de 2026
- Examen de aptitud fisica:Del 09 de marzo al 06 de abril de 2026
- Psicométrico: 09 de abril de 2026
- Examen de aptitud académica y conocimientos: 15 de abril de 2026
- Prueba de Control y Confianza: Del 19 de abril al 05 de mayo del 2026
- Entrevista Personal: Del 10 de mayo al 15 de mayo de 2026
- Examen toxicológico: Del 16 de mayo al 31 de mayo de 2026.
Cuadro de mérito
- Publicación del número de vacantes: 01 de junio de 2026
- Publicación del cuadro de mérito final por EESTP a nivel nacional: 01 de junio de 2026
- Pago de la obligación económica: Del 02 al 07 de junio de 2026
- Internamiento: 08 de junio 2026.
Para obtener más información detallada, accede al prospecto de admisión extraordinaria 2026 EESTP PNP. En este documento podrás acceder a los anexos de Declaración Jurada, autorización de los padres o tutor y más. Asimismo, se recomienda ingresar diariamente a la Plataforma del Estado Peruano, con la finalidad de conocer cualquier tipo de información o cambio que comunique la Unidad de Admisión e Informes.
