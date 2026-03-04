Jean Ferrari quiere que Perú juegue frente a Argentina y Brasil en insólito lugar por Eliminatorias

En una reciente edición del programa 'Modo Fútbol', Jean Ferrari, director general de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), dio detalles sobre lo que se piensa hacer con la selección peruana, aprovechando sobre todo la altura para llevar partidos clave por las Eliminatorias, en este caso contra Brasil y Argentina, países ante los cuales la Bicolor no ha podido imponerse.

En sus palabras señaló que normalmente se juega contra estos dos grandes equipos en Lima y, en la mayoría de encuentros, Perú pierde, por lo que no perdería nada llevando estos partidos a Juliaca, con la esperanza de que se pueda lograr una victoria. Por ello, Ferrari ve viable ir a esta provincia, lo que levanta la ilusión de que los dirigidos por Mano Menezes puedan sumar puntos importantes durante el desarrollo del torneo.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre llevar los partidos de Argentina y Brasil a Juliaca?

En una primer momento, Ferrari manifestó que usarán sus "armas", para que la selección peruana pueda conseguir los puntos necesarios y lograr los puntos necesario con la ilusión de clasificar a la siguiente Copa del Mundo. "Nosotros tenemos que utilizar todas nuestras armas y una de las armas que tenemos es una altura que no todos los países tienen, excepto Bolivia. Tenemos que saber utilizar estas herramientas. No con esto estamos diciendo que todas las Eliminatorias las vamos a jugar en altura"

Además, fue autorreflexivo, pues señaló que cada vez que se ha jugado contra Argentina y Brasil en Lima se suele perder, por lo que no se perdería nada intentando llevar estos dos encuentros a la ciudad de Juliaca, donde se encuentra el Estadio Guillermo Briceño. "Si normalmente se juega contra Brasil y Argentina en Lima y se pierde, ¿qué se pierde al llevar esos partidos a Juliaca?".

¿Cuándo juega la selección peruana?

La selección peruana jugará su primer amistoso en la era Mano Menezes frente a la campeona de África, Senegal, el sábado 28 de marzo desde las 11:00 a.m. (hora peruana). Dicho encuentro se disputará en el Stade de France, ubicado en París, Francia.