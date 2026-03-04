0
Atlético Nacional vs. Millonarios HOY por Copa Sudamericana
Sporting Cristal ganó 1-0 a Carabobo en duelo de ida

Club de la Liga 1 despidió a su DT luego del rotundo fracaso en torneo Conmebol: "No sigue"

Tras quedar eliminado en la primera fase del torneo Conmebol, club de la Liga 1 2026 decidió despedir a su director técnico en pleno Torneo Apertura.

Club de la Liga 1 despidió a su DT.
Club de la Liga 1 despidió a su DT. | Foto: Composición Líbero.
Luego de haber quedado eliminado del torneo internacional en la primera fase y quedarse sin competición Conmebol el resto del año, un poderoso club de la Liga 1 decidió despedir a su director técnico en pleno Torneo Apertura 2026. De esta forma, ya existe oficialmente el primer entrenador caído en lo que va de la temporada. ¿Quién es?

Maxloren Castro recibió noticia de Sporting Cristal.

PUEDES VER: Maxloren Castro recibió noticia sobre su futuro definitivo en Sporting Cristal: "No pase..."

Recientemente, y mediante un comunicado en sus redes sociales, Deportivo Garcilaso informó sobre la salida de su estratega luego de haber perdido 2-0 ante Alianza Atlético por los playoffs de la Copa Sudamericana. Además, el elenco de Cusco no la pasa bien en el certamen doméstico debido a que se ubica en la décima tercera casilla de la tabla de posiciones con apenas una victoria en cinco fechas.

Ante ello, Deportivo Garcilaso emitió el siguiente mensaje en sus redes sociales: "Fiel a sus principios y a la responsabilidad que implica representar a nuestra ciudad e historia, se ha decidido concluir el vínculo contractual con el profesor Hernán Lisi y su comando técnico. La decisión responde a una evaluación objetiva y responsable del presente deportivo, priorizando siempre los intereses superiores de la institución y el cumplimiento de los objetivos trazados para la temporada 2026".

Deportivo Garcilaso

Deportivo Garcilaso y su comunicado.

"El club agradece los servicios prestados y el profesionalismo demostrado durante su permanencia, deseándoles éxitos en sus futuros proyectos. Deportivo Garcilaso reafirma que cada determinación que se adopta tiene como propósito fortalecer el proyecto institucional", agregó el 'Pedacito del Cielo' en el comunicado.

¿Qué clubes ha dirigido Hernán Lisi?

Estos han sido sus clubes:

  • Unión Comercio
  • Unión Temuco
  • Rubio Ñú
  • Pereira
  • Nacional
  • Once Caldas
  • Deportivo Pasto
  • Cantolao
  • Deportivo Municipal
  • UTC
  • Deportivo Garcilaso

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

