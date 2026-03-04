‘Flaco’ Granda cuestionó a Rabanal por no entender lo que significa dirigir a Universitario: “Es un…”

Universitario de Deportes sacó una importante victoria frente a FC Cajamarca por la fecha 5 del Torneo Apertura, encuentro que se disputó en el estadio Monumental con gol de Lisandro Alzugaray. Sin embargo, el resultado fue muy cuestionado debido a que el conjunto crema ganó por la mínima diferencia, por lo que la hinchada no quedó conforme con el rendimiento ni el dominio mostrado por parte del equipo dirigido por Javier Rabanal.

En este contexto, el periodista Giancarlo 'Flaco' Granda dio su análisis sobre el rendimiento de la 'U' y no dudó en tener una tajante postura contra Rabanal, manifestando que aún no logra entender lo que significa dirigir a un equipo tan grande como lo es Universitario.

'Flaco' Granda cuestionó a Javier Rabanal

En su evaluación, el periodista deportivo no dudó en manifestar que el entrenador español viene de dirigir a Independiente del Valle, un equipo que tiene pocos hinchas y no es un grande como lo es la 'U'.

"Yo creo que todavía no termina de entender la magnitud de lo que significa Universitario. Él viene de dirigir a Independiente del Valle que, con todo respeto, ganó torneos internacionales, pero van cinco hinchas y pagados", empezó diciendo Granda.

"Esto es como dirigir Emelec o Barcelona SC de Guayaquil, es un equipo grande la 'U'; entonces, a veces hay técnicos que no conocen la idiosincrasia de los equipos que llegan a dirigir; no conocen la presión porque cuando ve el estadio que hay 60 mil personas todos los partidos se tiene que dar un poquito de cuenta; y no se da cuenta de la repercusión que pueden generar sus declaraciones", fueron parte de las palabras del periodista durante la transmisión del programa Nacional Deportes.

¿Cuándo juega Universitario por el Torneo Apertura?

El próximo partido de Universitario será frente a Los Chankas en Andahuaylas, compromiso correspondiente por la fecha 6 del Torneo Apertura. Dicho encuentro se llevará a cabo desde las 15:30.