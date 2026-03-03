- Hoy:
Entradas Sporting Cristal vs Carabobo: precio y dónde comprar boletos para el partido de vuelta
Sporting Cristal hizo oficial los precios de preventa de las entradas para el partido de vuelta contra Carabobo en Matute el próximo miércoles.
Sporting Cristal será local en Matute en el duelo de vuelta contra Carabobo. Este duelo se jugará el próximo miércoles 11 de marzo desde las 5:00 p. m. Para ello, el club rimense ya anunció los precios de las entradas para que ningún hincha se pierda este partidazo.
A diferencia del partido pasado contra 2 de Mayo, esta vez se incrementó el precio de las entradas. La más barata, que es zona popular, tiene un valor de S/. 39.90, mientras que la más cara es de S/. 139.90 para la tribuna occidente.
Sporting Cristal vs Carabobo: precios de las entradas
- Popular norte: S/. 39.90
- Oriente: S/. 79.90
- Oriente visita: S/. 99.90
- Occidente lateral: S/. 109.90
- Occidente central: S/. 139.90
Vale precisar que estos precios son de prevente para todas las personas que cuentan con su carnét de socio pascion 2026.
