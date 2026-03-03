0
Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso HOY por Copa Sudamericana

Entradas Sporting Cristal vs Carabobo: precio y dónde comprar boletos para el partido de vuelta

Sporting Cristal hizo oficial los precios de preventa de las entradas para el partido de vuelta contra Carabobo en Matute el próximo miércoles.

Sandra Morales
Se confirmó el precio de las entradas para el partido de vuelta entre Cristal y Carabobo
Se confirmó el precio de las entradas para el partido de vuelta entre Cristal y Carabobo | FOTO: LIBERO
Sporting Cristal será local en Matute en el duelo de vuelta contra Carabobo. Este duelo se jugará el próximo miércoles 11 de marzo desde las 5:00 p. m. Para ello, el club rimense ya anunció los precios de las entradas para que ningún hincha se pierda este partidazo.

Figura de Sporting Cristal no viajará a Venezuela por la Libertadores.

PUEDES VER: Sporting Cristal sufre sensible baja de figura clave para visitar a Carabobo por Libertadores

A diferencia del partido pasado contra 2 de Mayo, esta vez se incrementó el precio de las entradas. La más barata, que es zona popular, tiene un valor de S/. 39.90, mientras que la más cara es de S/. 139.90 para la tribuna occidente.

Sporting Cristal vs Carabobo: precios de las entradas

  • Popular norte: S/. 39.90
  • Oriente: S/. 79.90
  • Oriente visita: S/. 99.90
  • Occidente lateral: S/. 109.90
  • Occidente central: S/. 139.90

Vale precisar que estos precios son de prevente para todas las personas que cuentan con su carnét de socio pascion 2026.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

