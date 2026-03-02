- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Real Madrid vs Getafe
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- River Plate vs. I. Rivadavia
- Liga Peruana de Vóley
Sporting Cristal tomó radical medida con Maxloren Castro y Moretti tras difusión de polémico vídeo
Sporting Cristal tomó cartas sobre el asunto y tomó radical decisión con Maxloren Castro y Jair Moretti tras difusión de polémico vídeo en una fiesta.
En las redes sociales se viralizó un vídeo donde se aprecia a Maxloren Castro y Jair Moretti, jugadores de Sporting Cristal, realizando bailes obscenos. Si bien no se confirmó la fecha de la reunión social, los fanáticos celestes pidieron a los directivos tomar las medidas correctivas necesarias.
PUEDES VER: Alianza Lima o Universitario: ¿Qué equipo tiene el fixture más difícil en el Torneo Apertura?
La medida que tomó Sporting Cristal con Maxloren Castro y Jair Moretti
En Exitosa Deportes, Julio César Uribe, director general de fútbol de Sporting Cristal, informó que la primera medida que tomaron es excluir a Maxloren Castro y Jair Moretti de la lista de convocados para el partido contra Carabobo en Venezuela por la fase 3 de la Copa Libertadores.
"El club ya tomó conocimiento de las situaciones que son de carácter público. Es una decisión deportiva, que bajo el contexto conocido, la evaluamos internamente. El primer paso es no considerar a los jugadores para el próximo encuentro ante Carabobo en Venezuela", expresó el 'Diamante'.
El club está realizando la investigación respectiva sobre el vídeo. Ambos jugadores son destacados elementos del cuadro celeste y forman parte del proyecto de Paulo Autuori, por lo que si se comprueba que cometieron una falta, serán sancionados.
"Estamos incómodos, sí, pero a través de este hecho, que es un error, esperamos que encontremos la fortaleza para seguir avanzando y ponernos al día en el torneo local y seguir avanzando en la Copa Libertadores", puntualizó el directivo celeste.
El partido de Sporting Cristal con Carabobo por la ida de la Copa Libertadores se realizará el miércoles 4 de marzo a las 5:00 p.m. (horario peruano).
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90