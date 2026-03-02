Sporting Cristal tomó radical medida con Maxloren Castro y Moretti tras difusión de polémico vídeo

En las redes sociales se viralizó un vídeo donde se aprecia a Maxloren Castro y Jair Moretti, jugadores de Sporting Cristal, realizando bailes obscenos. Si bien no se confirmó la fecha de la reunión social, los fanáticos celestes pidieron a los directivos tomar las medidas correctivas necesarias.

La medida que tomó Sporting Cristal con Maxloren Castro y Jair Moretti

En Exitosa Deportes, Julio César Uribe, director general de fútbol de Sporting Cristal, informó que la primera medida que tomaron es excluir a Maxloren Castro y Jair Moretti de la lista de convocados para el partido contra Carabobo en Venezuela por la fase 3 de la Copa Libertadores.

"El club ya tomó conocimiento de las situaciones que son de carácter público. Es una decisión deportiva, que bajo el contexto conocido, la evaluamos internamente. El primer paso es no considerar a los jugadores para el próximo encuentro ante Carabobo en Venezuela", expresó el 'Diamante'.

El club está realizando la investigación respectiva sobre el vídeo. Ambos jugadores son destacados elementos del cuadro celeste y forman parte del proyecto de Paulo Autuori, por lo que si se comprueba que cometieron una falta, serán sancionados.

"Estamos incómodos, sí, pero a través de este hecho, que es un error, esperamos que encontremos la fortaleza para seguir avanzando y ponernos al día en el torneo local y seguir avanzando en la Copa Libertadores", puntualizó el directivo celeste.

El partido de Sporting Cristal con Carabobo por la ida de la Copa Libertadores se realizará el miércoles 4 de marzo a las 5:00 p.m. (horario peruano).