FIFA sorprende y reveló inédita foto de futbolista de Alianza Lima junto a Kylian Mbappé

FIFA no deja de sorprender y ahora publicó una inédita foto de un jugador de Alianza Lima junto a Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid y figura de Francia.

Luis Blancas
FIFA y la inédita foto de futbolista de Alianza Lima junto a Kylian Mbappé
FIFA y la inédita foto de futbolista de Alianza Lima junto a Kylian Mbappé | Composición: Líbero
Alianza Lima ha contado con grandes futbolistas en su historia y, al mismo tiempo, con figuras de talla internacional que han disputado un Mundial. Tal es el caso de Luis Advíncula, quien logró jugar en Rusia 2018. Recientemente, la FIFA reveló una foto inédita en la que aparece junto a la estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé.

FIFA y la inédita foto de futbolista de Alianza Lima junto a Kylian Mbappé

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) utilizó sus redes sociales para publicar una imagen de Kylian Mbappé junto a Luis Advíncula cuando ambos futbolistas disputaron el encuentro de la Fase de Grupos del Mundial de Rusia 2018.

Asimismo, el ente mundial le rindió un homenaje al jugador de Alianza Lima, debido a que el 2 de marzo cumple 36 años de edad, y no pasó desapercibido para todos los peruanos y extranjeros amantes del fútbol.

kylian mbappé, luis advincula, fifa

La FIFA publicó una foto inédita de Luis Advíncula, futbolista de Alianza Lima, junto a Kylian Mbappé.

Cabe mencionar que Mbappé es, sin duda, un futbolista de élite que ha jugado en grandes equipos como el PSG y ahora en el Real Madrid, mientras que Advíncula también ha demostrado ser parte de este grupo de jugadores, mostrando su fútbol en clubes importantes como Boca Juniors y actualmente en Alianza Lima.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

