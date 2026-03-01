- Hoy:
Filtran video de jugadores de Sporting Cristal en actitudes obscenas y se hace viral en redes
A través de redes sociales, se ha viralizado un video con fecha no confirmada de jugadores de Sporting Cristal en actitudes obscenas.
Luego de la derrota de Sporting Cristal ante Sport Huancayo por el Torneo Apertura 2026, las redes sociales explotaron con un video sin fecha confirmada de dos jugadores del club celeste en una reunión nocturna. Se trata de los futbolistas Maxloren Castro y Jair Moretti, canteranos de la institución del Rímac que venían de sumar minutos en la Liga 1.
PUEDES VER: Paulo Autuori, DT de Sporting Cristal, es criticado en Colombia: "Incertidumbre y padecimiento"
Jugadores de Sporting Cristal en actitudes obscenas
El video del presunto usuario "Ena Mdy", con una publicación a las 02:02 horas, muestra a un grupo de nueve personas aproximadamente, con dos jugadores profesionales de Sporting Cristal como Maxloren Castro y Jair Moretti. Se pudo reconocer el rostro de estos dos protagonistas en actitudes obscenas.
No se confirma la fecha exacta de este video, pero se ha hecho viral luego de la dolorosa derrota del combinado 'rimense' ante Sport Huancayo en la Incontrastable, el cual prácticamente deja a los de Paulo Autuori sin chances de pelear el Torneo Apertura 2026, y a puertas del choque de Copa Libertadores ante Carabobo en Venezuela.
(VIDEO: X)
Cientos de usuarios han brindado comentarios respecto a este incidente, pero no hay algún pronunciamiento de los jugadores profesionales, así como del mismo club celeste. Lo cierto, es que ahora el equipo del Rímac se mentaliza en el duelo de Copa Libertadores ante Carabobo, sabiendo que es un momento clave en lo deportivo y económico.
Próximo partido de Sporting Cristal
El siguiente duelo de Sporting Cristal será ante Carababo por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. Este choque va a disputarse el miércoles 4 de marzo a partir de las 17:00 hora peruana (22:00 horas GMT) y con la transmisión de ESPN y Disney Plus.
