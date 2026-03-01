Paulo Autuori, DT de Sporting Cristal, es criticado en Colombia: "Incertidumbre y padecimiento"

Uno de los equipos que tendrá actividad internacional a mitad de semana es Sporting Cristal. Los dirigidos por Paulo Autuori jugarán ante Carabobo por la Fase 3 de Copa Libertadores 2026, pero desde Colombia han dado fuertes críticas al técnico uruguayo por lo que ha mostrado con los celestes.

Se trata del canal colombiano de Youtube "Palabra de Gol", que hizo viral un video sobre lo que fue la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, en el que Sporting Cristal superó a 2 de Mayo por tanda de penales. Sin embargo, las críticas fueron para Paulo Autuori, quien es recordado por su etapa en Atlético Nacional.

El creador de contenido de dicho canal no solo anunció que los 'rimenses' se verán cara a cara ante Carabobo, sino que dejó en duda la posible clasificación de Sporting Cristal a la fase de grupos de la Copa Libertadores, únicamente por ser dirigido a manos del experimentado estratega brasileño.

"Carabobo tendrá rival y es Cristal, que sufrió tal como me imaginaba ante 2 de Mayo, ¿Por qué? Porque al cervecero lo dirige el profesor Autuori, por lo tanto no espero nada más que incertidumbre y padecimiento. El equipo peruano erró de lo lindo. Un Cristal que mostró ganas pero no definición. Queda Cristal y no puedo creer que dependa de Autuori para que a futuro se mantenga la retención de audiencia en estos videos de Libertadores, pero la vida es cómica y cruel. A pesar de mi nula fe en los equipos del 'prosor'. Sé que pinta complicado pero por un mínimo de jerarquía ahí avanzará el equipo peruano… ¿A quién engaño? Ni yo me lo creo, si dirige Autuori ahí no hay nada", añadió.

(VIDEO: Palabra de Gol)

Fuera de ello, este canal colombiano siente que los del Rímac tienen ligeramente más jerarquía para superar la llave ante Carabobo, por lo que todo puede pasar en los encuentros de ida y vuelta que se jugarán en Venezuela y Lima, capital del Perú.

¿Cuándo termina el contrato de Paulo Autuori con Sporting Cristal?

Paulo Autuori tiene contrato con Sporting Cristal hasta fines de 2026. El estratega brasileño llegó a mediados del 2025 cuando los celestes afrontaban la fase de grupos de la Copa Libertadores de dicha temporada, pero poco pudo hacer con el presente del cuadro celeste.