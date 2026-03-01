Regístrate AQUÍ en la capacitación virtual de la ONPE: GUÍA y LINK oficial para miembros de mesa

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya tiene todo preparado para lo que serán las Elecciones Generales 2026 que se realizarán el próximo domingo 12 de abril de 2026, por lo cual será necesario tener en cuenta también las jornadas de instrucción.

El pasado 29 de febrero salió el listado de los ciudadanos seleccionados como miembros de mesa, así que ahora que se conoce esto, es importante que todos puedan conocer el cronograma tanto de las capacitaciones virtuales, como de las que son presenciales.

Así pues, se ha extendido a 45 días el periodo de entrenamiento digital para todos los elegidos por medio de la plataforma virtual ONPEDUCA. Conoce AQUÍ la información detallada sobre este sistema.

Votaciones serán el próximo 12 de abril de 2026 / FOTO: ONPE

¿Quiénes pueden acceder a la ONPEduca?

La iniciativa está dirigida a electores, miembros de mesa y personeros legales, con el objetivo de fortalecer conocimientos, estandarizar procedimientos y asegurar que cada actor electoral conozca con claridad sus funciones.

¿Cómo registrarse en ONPEduca?

Para registrarse en ONPEDUCA, la plataforma virtual de capacitación de la ONPE, podrás hacerlo desde capacitate.onpe.gob.pe. AQUÍ encontrarás cursos virtuales, manuales, cartillas descargables y materiales didácticos actualizados, diseñados según el rol.

¿Cómo saber dónde votar?

Puedes usar la opción de "Consulta tu local de votación" en la plataforma web para averiguarlo. Revisa AQUÍ el LINK oficial: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/.

¿Cuándo serán las capacitaciones presenciales?

La ONPE ha programado capacitaciones presenciales dirigidas principalmente a miembros de mesa, las cuales serán los domingos 29 de marzo y 5 de abril en instituciones educativas y locales habilitados en todo el país.