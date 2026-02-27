ONPE confirma inicio de capacitaciones para Elecciones Generales 2026: consulta GUÍA y LINK oficial

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha anunciado que oficialmente se abrió la opción de capacitaciones virtuales tanto para miembros de mesa, electores y personeros, las cuales están programadas para poder guiar e instruir en el camino hacia las Elecciones Generales 2026.

Como se sabe, las votaciones están programadas para llevarse a cabo durante el próximo domingo 12 de abril, por lo que la plataforma de la ONPE ya se encuentra lista para poder brindar a los ciudadanos toda la información necesaria acerca de cómo se desarrollará la esperada jornada.

Se trata de ONPEduca, la página oficial que se ha activado desde el pasado jueves 26 de febrero y se encuentra a disposición de todo aquel que tenga dudas sobre el proceso. Si quieres saber cómo entrar y revisar el contenido ofrecido, quédate en las siguientes líneas.

¿Cómo ingresar ONPEduca?

Ingresa a https://eg2026.onpe.gob.pe/

Ve al botón de 'capacitación'.

Luego dale clic a 'capacítate aquí'.

Ahora deberás colocar tus datos en los espacios de DNI y fecha de nacimiento.

Finalmente, tendrás que presionar 'ingresar'. y listo.

¿Qué contienen las capacitaciones de ONPEduca?

Los ciudadanos encontrarán en la plataforma cursos virtuales, además de materiales complementarios, como manuales y cartillas, que podrán ver y descargar para poder aprender y ante todo, orientarse previo al evento.

¿Cuándo son las capacitaciones presenciales?

La ONPE ha determinado que los miembros de mesa se puedan capacitar a través de dos fechas en las que se les dará las disposiciones correspondientes para poder cumplir con su labor en el día de los comicios.

Las capacitaciones presenciales inician el 29 de marzo / FOTO: ONPE

Estas se llevarán a cabo específicamente en las instituciones educativas los domingos 29 de marzo y 5 de abril, y se debe tener en cuenta que contarán con alcance nacional.