Tabla de posiciones Liga 1 2026: así va la clasificación por la fecha 4 del Torneo Apertura
Revisa cómo va la tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en su cuarta jornada con Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal, FBC Melgar, entre otros.
Inicia la cuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 con partidos de alto calibre. Uno de los más esperados es el Sporting Cristal vs Universitario en el Estadio Alberto Gallardo, pero otro atractivo se llevará a cabo en Matute entre Alianza Lima vs Sport Boys. La tabla de posiciones sigue al rojo vivo y así va quedando la clasificación tras concluir cada compromiso.
Tabla de posiciones Liga 1 2026: Torneo Apertura - Fecha 4
Así va la tabla de posiciones de la jornada 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026:
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. FBC Melgar
|3
|7
|9
|2. UTC
|3
|4
|9
|3. Universitario
|3
|3
|7
|4. Alianza Lima
|3
|2
|7
|5. Los Chankas
|3
|1
|5
|6. Deportivo Garcilaso
|3
|1
|5
|7. Sporting Cristal
|3
|1
|4
|8. Sport Huancayo
|3
|1
|4
|9. Comerciantes Unidos
|3
|0
|4
|10. Sport Boys
|3
|0
|4
|11. Alianza Atlético
|3
|0
|4
|12. Cienciano
|3
|2
|3
|13. ADT
|3
|-2
|3
|14. FC Cajamarca
|3
|-2
|2
|15. Cusco FC
|3
|-2
|1
|16. Atlético Grau
|3
|-3
|1
|17. Juan Pablo II
|3
|-7
|1
|18. CD Moquegua
|3
|-6
|0
Resultados de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026
VIERNES 20 DE FEBRERO
- Alianza Lima vs Sport Boys - 20:00 horas
SÁBADO 21 DE FEBRERO
- FC Cajamarca vs FBC Melgar - 13:00 horas
- Sporting Cristal vs Universitario - 16:00 horas
- Cienciano vs Alianza Atlético - 19:00 horas
DOMINGO 22 DE FEBRERO
- ADT vs UTC - 11:00 horas
- Los Chankas vs Sport Huancayo - 13:15 horas
- Atlético Grau vs Juan Pablo II - 15:30 horas
- Cusco FC vs Comerciantes Unidos - 18:30 horas
LUNES 23 DE FEBRERO
- CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso - 15:00 horas
¿Dónde ver partidos de la Liga 1 2026?
Los partidos de la Liga 1 2026 se verán en exclusiva por el canal oficial de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX) mediante los operadores de DirecTV, Movistar TV, Best Cable, Claro TV y Win.
No olvides revisar tu agenda deportiva
