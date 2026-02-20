0

Tabla de posiciones Liga 1 2026: así va la clasificación por la fecha 4 del Torneo Apertura

Revisa cómo va la tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en su cuarta jornada con Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal, FBC Melgar, entre otros.

Diego Medina
Tabla de posiciones de la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
Tabla de posiciones de la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. | Foto: Composición LÍBERO.
Inicia la cuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 con partidos de alto calibre. Uno de los más esperados es el Sporting Cristal vs Universitario en el Estadio Alberto Gallardo, pero otro atractivo se llevará a cabo en Matute entre Alianza Lima vs Sport Boys. La tabla de posiciones sigue al rojo vivo y así va quedando la clasificación tras concluir cada compromiso.

Partidos de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026.

Tabla de posiciones Liga 1 2026: Torneo Apertura - Fecha 4

Así va la tabla de posiciones de la jornada 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026:

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. FBC Melgar379
2. UTC349
3. Universitario337
4. Alianza Lima327
5. Los Chankas315
6. Deportivo Garcilaso315
7. Sporting Cristal314
8. Sport Huancayo314
9. Comerciantes Unidos304
10. Sport Boys304
11. Alianza Atlético304
12. Cienciano323
13. ADT3-23
14. FC Cajamarca3-22
15. Cusco FC3-21
16. Atlético Grau3-31
17. Juan Pablo II3-71
18. CD Moquegua3-60

Resultados de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026

VIERNES 20 DE FEBRERO

  • Alianza Lima vs Sport Boys - 20:00 horas

SÁBADO 21 DE FEBRERO

  • FC Cajamarca vs FBC Melgar - 13:00 horas
  • Sporting Cristal vs Universitario - 16:00 horas
  • Cienciano vs Alianza Atlético - 19:00 horas

DOMINGO 22 DE FEBRERO

  • ADT vs UTC - 11:00 horas
  • Los Chankas vs Sport Huancayo - 13:15 horas
  • Atlético Grau vs Juan Pablo II - 15:30 horas
  • Cusco FC vs Comerciantes Unidos - 18:30 horas

LUNES 23 DE FEBRERO

  • CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso - 15:00 horas

¿Dónde ver partidos de la Liga 1 2026?

Los partidos de la Liga 1 2026 se verán en exclusiva por el canal oficial de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX) mediante los operadores de DirecTV, Movistar TV, Best Cable, Claro TV y Win.

