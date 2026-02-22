Jairo Concha no se guardó y señaló si Rabanal es responsable del empate ante Cristal: "Culpa de..."

Universitario de Deportes no tuvo su mejor tarde y se dejó empatar 2-2 ante Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026. Los cremas estaban dos goles arriba en el marcador, pero el mal desempeño del equipo les pasó factura y se quedaron con un punto. Tras ello, Jairo Concha no tardó en salir al frente y reveló si Javier Rabanal es el verdadero culpable de este amargo resultado.

Jairo Concha señaló si Javier Rabanal es culpable del empate ante Sporting Cristal

El empate no cayó bien entre los hinchas de Universitario, que tras el partido estallaron en críticas por el planteamiento de Javier Rabanal y lo señalaron como principal responsable del resultado. De hecho, el propio técnico fue enfático al asumir toda la responsabilidad en sus declaraciones.

Ante ello, en zona mixta, Jairo Concha fue consultado por las palabras de su entrenador y no dudó en respaldarlo, asegurando que la responsabilidad es compartida por todo el plantel. El mediocampista también reconoció que el resultado dejó un sabor muy amargo por cómo se dio el encuentro.

Video: Jax Latin Media

"En realidad esto es culpa de todos, creo que ganando 2-0 cómodamente y terminamos empatando es como una derrota prácticamente. Nosotros venimos aquí, hicimos nuestro partido, pero nos vamos con el sabor amargo del empate", señaló el volante nacional.

De esta forma, Jairo Concha demuestra la gran unión que sigue existiendo dentro del equipo y defendió a su entrenador de las críticas que viene recibiendo. No obstante, habrá que ver como se recupera el equipo tras este nuevo empate de cara a las próximas fechas.

Próximo partido de Universitario

La escuadra merengue deberá volver a los entrenamientos lo más pronto posible para poder mejorar su rendimiento de cara a lo que será su próximo duelo ante FC Cajamarca por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este compromiso está pactado para el próximo domingo 1 de marzo a las 6:00 p.m. (hora peruana).