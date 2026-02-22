Leao Butrón se rinde ante dos jugadores de Sporting Cristal y Universitario: "Los mejores"

El duelo entre Sporting Cristal y Universitario dejó un empate entre ambos equipos, pero también quedó demostrado que tienen jugadores de calidad para pelear el campeonato nacional. Leao Butrón es uno de los arqueros más recordados del fútbol peruano debido a la calidad que siempre demostró. Ahora, desde la voz de la experiencia, no dudó en elogiar a dos jugadores que apuntan a tener bastante proyección de cara al futuro.

Leao Butrón se rinde ante dos jugadores de Cristal y Universitario

Tras varios años en el fútbol profesional, ahora Leao Butrón tiene la oportunidad de ver los partidos desde fuera de la cancha y el Sporting Cristal vs Universitario no fue la excepción. El recordado guardameta destacó el trabajo de los arqueros de ambos equipos y aseguró que les espera un futuro brillante.

"Creo que son los dos mejores arqueros, con mayor proyección. Quizá en el primer tanto de Cristal, fue un balón que pudo haber sacado como lo hizo en la siguiente jugada, pero eso no quita la calidad de arqueros que son", señaló Butrón durante su participación en el programa de 'A presión'.

(Video: A presión)

Su pasado en Alianza Lima, Sporting Cristal, San Martín, Melgar y otros, hacen que tenga la potestad de opinar sobre los jóvenes arqueros que empiezan a tener protagonismo en los equipos con mayor reconocimiento del fútbol peruano. Por lo pronto, para Butrón, Enríquez y Romero son los posibles sucesores de Pedro Gallese en la selección nacional.

Leao Butrón es uno de los arqueros más laureados de Perú y es que ha sabido salir campeón en reiteradas ocasiones. También es importante recordar su etapa en la selección nacional, donde durante varios años se apoderó del puesto como titular y participar en la Copa América, Eliminatorias y también en campeonatos sudamericanos.