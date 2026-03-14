Las autoridades del condado de Liberty, Texas, EE. UU., compartieron las últimas actualizaciones sobre la situación de los conductores que transitaban por la Grand Parkway en la zona de Dayton, durante la madrugada del viernes enfrentaron significativos retrasos en su recorrido. ¿Qué se sabe al respecto y qué tiene que ver Walmart?

Condado de Liberty: carriles reabren tras accidente de un camión de 18 ruedas de Walmart

‘Abc13’ y otros portales internacionales señalaron que, previo a las 7.00 a. m. del viernes, SkyEye captó un grave accidente en la autopista 99, donde un camión de 18 ruedas de Walmart bloqueaba el tráfico en ambas direcciones, entre las carreteras FM-686 y FM-1960.

Condado de Liberty: carriles reabren tras accidente de un camión de 18 ruedas de Walmart.

Según los reportes, tras lo sucedido se habilitó el paso de un solo carril. En tanto, Houston TranStar y los medios en mención, confirmaron públicamente que la situación se normalizó alrededor de las 9.14 a. m. Hasta el momento, no se ha determinado la causa del incidente ni tampoco se reveló si hubo heridos.

Por su parte, ‘Abc13’ se encargó de brindar datos de tráfico en tiempo real para facilitar la circulación en las carreteras de Houston y minimizar la congestión vehicular. Asimismo, no se ha compartido el nombre de la persona que conducía dicho camión ni un pronunciamiento de la empresa.

¿Qué se debe hacer ante un accidente vehicular?

Bajo este contexto y en caso de un accidente, es necesario seguir un protocolo de seguridad. Primero, asegúrate de proteger la escena, usando elementos como luces de emergencia, un chaleco reflectante y triángulos de advertencia para advertir a otros conductores.

Luego, debes contactar a los servicios de emergencia a través de los números 911 o 112. Es crucial socorrer a los heridos sin moverlos, para evitar agravar sus lesiones. Además, puedes documentar la situación tomando fotografías y recoge información de los seguros involucrados.