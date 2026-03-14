- Hoy:
- Partidos de hoy
- Garcilaso vs Alianza Lima
- Universitario vs UTC
- Real Madrid vs Elche
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Copa Libertadores
- Liga Peruana de Vóley
ALERTA MÁXIMA en el Condado de Liberty: carriles reabren tras PELIGROSO accidente de un camión de 18 ruedas de Walmart
Autoridades informaron que los carriles de la autopista 99 Sur, de la zona de Dayton, se reabrieron tras un accidente que involucró a un camión de Walmart.
Las autoridades del condado de Liberty, Texas, EE. UU., compartieron las últimas actualizaciones sobre la situación de los conductores que transitaban por la Grand Parkway en la zona de Dayton, durante la madrugada del viernes enfrentaron significativos retrasos en su recorrido. ¿Qué se sabe al respecto y qué tiene que ver Walmart?
PUEDES VER: PELIGRO TOTAL para indocumentados en EE. UU.: vecinos recurren a esta OPCIÓN de precaución frente a OPERATIVOS de ICE
Condado de Liberty: carriles reabren tras accidente de un camión de 18 ruedas de Walmart
‘Abc13’ y otros portales internacionales señalaron que, previo a las 7.00 a. m. del viernes, SkyEye captó un grave accidente en la autopista 99, donde un camión de 18 ruedas de Walmart bloqueaba el tráfico en ambas direcciones, entre las carreteras FM-686 y FM-1960.
Condado de Liberty: carriles reabren tras accidente de un camión de 18 ruedas de Walmart.
Según los reportes, tras lo sucedido se habilitó el paso de un solo carril. En tanto, Houston TranStar y los medios en mención, confirmaron públicamente que la situación se normalizó alrededor de las 9.14 a. m. Hasta el momento, no se ha determinado la causa del incidente ni tampoco se reveló si hubo heridos.
Por su parte, ‘Abc13’ se encargó de brindar datos de tráfico en tiempo real para facilitar la circulación en las carreteras de Houston y minimizar la congestión vehicular. Asimismo, no se ha compartido el nombre de la persona que conducía dicho camión ni un pronunciamiento de la empresa.
¿Qué se debe hacer ante un accidente vehicular?
Bajo este contexto y en caso de un accidente, es necesario seguir un protocolo de seguridad. Primero, asegúrate de proteger la escena, usando elementos como luces de emergencia, un chaleco reflectante y triángulos de advertencia para advertir a otros conductores.
Luego, debes contactar a los servicios de emergencia a través de los números 911 o 112. Es crucial socorrer a los heridos sin moverlos, para evitar agravar sus lesiones. Además, puedes documentar la situación tomando fotografías y recoge información de los seguros involucrados.
- 1
ALERTA ROJA en Walmart de New Hartford: joven de 27 años intenta ROBAR más de 100 artículos y termina en una FEROZ PELEA con la policía
- 2
SACERDOTE activa ALERTA ROJA en Walmart: es acusado de ROBAR más de $1,000 en estos populares artículos coleccionables
- 3
PELIGRO TOTAL para indocumentados en EE. UU.: vecinos recurren a esta OPCIÓN de precaución frente a OPERATIVOS de ICE
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Cuponidad Productos
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER
PRECIOS/ 12.90
Stetik Laser
Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares
PRECIOS/ 37.80
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90