¡Aviso importante! Recientemente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) realizó actualizaciones en su página oficial del Formulario I-9, relacionadas con la expiración de las designaciones de Estatus de Protección Temporal (TPS) para países como Birmania (Myanmar), Etiopía, Sudán del Sur y Siria.

La entidad también compartió recordatorios sobre las extensiones dictadas por la corte que afectan la validez del Documento de Autorización de Empleo (EAD) para los beneficiarios que se encuentran en esta situación. ¿Qué debes tomar en cuenta?

USCIS difunde nuevas actualizaciones sobre el FIN del TPS y la validez del EAD para estos inmigrantes

‘Eiglaw.com’ y otros portales webs compartieron las últimas modificaciones que realizó USCIS. Estos cambios se han implementado en respuesta a un litigio federal que ha afectado la efectividad de las decisiones de terminación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para diversas poblaciones con TPS y EAD.

USCIS difunde nuevas actualizaciones sobre el FIN del TPS y la validez del EAD para estos inmigrantes.

Estas actualizaciones incluyen instrucciones renovadas para el Formulario I-9 y E-Verify, dirigidas a empleadores. A continuación, las directrices más importantes que impactan de manera directa a estos países:

Birmania (Myanmar) : La validez de los EAD con vencimiento original del 25 de noviembre de 2025, 25 de mayo de 2024 o 25 de noviembre de 2022 se extiende por orden judicial del caso Aung DOE et al. v. Noem et al.

: La validez de los EAD con vencimiento original del 25 de noviembre de 2025, 25 de mayo de 2024 o 25 de noviembre de 2022 se extiende por orden judicial del caso Etiopía : Los EAD con fecha de vencimiento original del 12 de junio de 2024 y del 12 de diciembre de 2025 también se extienden por orden judicial en el caso African Communities Together et al. v. Noem et al.

: Los EAD con fecha de vencimiento original del 12 de junio de 2024 y del 12 de diciembre de 2025 también se extienden por orden judicial en el caso African Communities Together et al. v. Noem et al. Sudán del Sur : La validez de los EAD con vencimiento original del 3 de noviembre de 2023, 3 de mayo de 2025 y 3 de noviembre de 2025 se extiende por orden judicial en el caso African Communities Together et al. v. Noem et al.

: La validez de los EAD con vencimiento original del 3 de noviembre de 2023, 3 de mayo de 2025 y 3 de noviembre de 2025 se extiende por orden judicial en el caso African Communities Together et al. v. Noem et al. Siria: Los EAD con fecha de vencimiento original del 30 de septiembre de 2025, 31 de marzo de 2024, 30 de septiembre de 2022 o 31 de marzo de 2021 se extienden por orden judicial en el caso Dahlia Doe v. Noem.

¿Qué pasos seguir los empleadores para el Formulario I-9 y E-Verify?

En el sitio web de cada país que cuenta con el TPS, USCIS se ha encargado de brindar información actualizada destinada a los empleadores.

La guía incluye aspectos como la manera de registrar la nueva fecha de validez del EAD en el momento adecuado para anotar en la Sección 2 la frase “según orden judicial” y las fechas que deben emplearse a la hora de crear un caso en E-Verify.