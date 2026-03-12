- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Universitario
- Copa Libertadores
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes en EE. UU.: USCIS lanza ADVERTENCIA y revela qué formulario será RECHAZADO a partir del 1 de abril
La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración de EE. UU. (USCIS) compartió una advertencia CLAVE para los solicitantes de ciertos formularios migratorios.
¡Mucha atención! Recientemente, se conoció que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) notificó a empleadores y solicitantes de visas sobre la inminente eliminación de la documentación H-1B obsoleta. Esta llamativa decisión podría perjudicar significativamente las solicitudes durante la temporada alta de límite, que abarca desde enero hasta abril. ¿Qué se sabe al respecto?
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA en Walmart de New Hartford: reportan ARRESTO de un hombre de 29 años tras fuerte DISPUTA y PERSECUCIÓN a víctima
USCIS lanza advertencia y revela qué formulario será rechazado a partir del 1 de abril
Medios internacionales y portales webs, tales como ‘Newsweek.com’, informaron sobre la últuma acción que tomó USCIS: la agencia estadounidense dio a conocer una nueva versión del Formulario I-129, con fecha de 27 de febrero de 2026.
Con ello, se informó que, a partir del 1 de abril de 2026, solo se aceptará esta edición, lo que implica que cualquier formulario anterior a la vigente será rechazado a partir de la fecha en mención.
Cabe precisar que, en el caso de los formularios que pertenecen a la edición del 20 de enero de 2025, sí seguirán siendo válidos siempre y cuando sean recibidos antes del 31 de marzo de 2026, tal como señaló la notificación oficial emitida por la agencia USCIS.
¿Por qué es tan importante el Formulario I-129 y de qué trata?
Bajo este contexto, es bueno conocer más sobre el Formulario I-129. Es denominado también como Petición de Trabajador No Inmigrante y representa la solicitud necesaria que los empleadores emplean para patrocinar a trabajadores extranjeros en busca de empleo temporal en el país americano.
Este formulario abarca diversas categorías de visas, tales como H-1B, H-2A, H-2B, L-1 y O-1, entre otras. Asimismo, los empleadores recurren a este documento para gestionar extensiones de estadía o cambios de estatus para aquellos trabajadores que ya se encuentran en EE. UU.
- 1
ALERTA MÁXIMA en Walmart de New Hartford: reportan ARRESTO de un hombre de 29 años tras fuerte DISPUTA y PERSECUCIÓN a víctima
- 2
ALERTA MÁXIMA en Walmart de New Hartford: sujeto armado con un BATE siembra el terror y víctima saca un CUCHILLO para defenderse
- 3
ALERTA ROJA en Walmart de West Kingshighway: reportan ARRESTO de mujer por HURTO al salir de la tienda con mercancía SIN PAGAR
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Soho Color Salón & Spa
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local
PRECIOS/ 99.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90