¡Mucha atención! Recientemente, se conoció que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) notificó a empleadores y solicitantes de visas sobre la inminente eliminación de la documentación H-1B obsoleta. Esta llamativa decisión podría perjudicar significativamente las solicitudes durante la temporada alta de límite, que abarca desde enero hasta abril. ¿Qué se sabe al respecto?

USCIS lanza advertencia y revela qué formulario será rechazado a partir del 1 de abril

Medios internacionales y portales webs, tales como ‘Newsweek.com’, informaron sobre la últuma acción que tomó USCIS: la agencia estadounidense dio a conocer una nueva versión del Formulario I-129, con fecha de 27 de febrero de 2026.

Con ello, se informó que, a partir del 1 de abril de 2026, solo se aceptará esta edición, lo que implica que cualquier formulario anterior a la vigente será rechazado a partir de la fecha en mención.

Cabe precisar que, en el caso de los formularios que pertenecen a la edición del 20 de enero de 2025, sí seguirán siendo válidos siempre y cuando sean recibidos antes del 31 de marzo de 2026, tal como señaló la notificación oficial emitida por la agencia USCIS.

¿Por qué es tan importante el Formulario I-129 y de qué trata?

Bajo este contexto, es bueno conocer más sobre el Formulario I-129. Es denominado también como Petición de Trabajador No Inmigrante y representa la solicitud necesaria que los empleadores emplean para patrocinar a trabajadores extranjeros en busca de empleo temporal en el país americano.

Este formulario abarca diversas categorías de visas, tales como H-1B, H-2A, H-2B, L-1 y O-1, entre otras. Asimismo, los empleadores recurren a este documento para gestionar extensiones de estadía o cambios de estatus para aquellos trabajadores que ya se encuentran en EE. UU.