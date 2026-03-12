¡Lo último! ALERTA ROJA en la Universidad Old Dominion en Virginia: TIROTEO deja tres heridos y un hombre muerto

Dos personas resultaron heridas y un hombre armado murió tras un tiroteo en la Universidad Old Dominion, en Norfolk, Virginia, la mañana de este jueves 12 de marzo. El incidente ocurrió poco antes de las 10.50 a. m., hora de Miami, dentro del edificio Constant Hall, sede principal de la Facultad de Negocios de la institución.

La universidad confirmó que los heridos fueron trasladados a un hospital local, aunque no se proporcionó información sobre su estado. Autoridades locales y universitarias respondieron de inmediato al llamado, incluyendo la participación de agentes de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

Respuesta de las autoridades y seguridad en el campus

La policía universitaria y la policía de Norfolk coordinaron la respuesta al tiroteo junto con el personal de emergencias. La universidad emitió alertas en línea indicando “amenaza activa” y recomendando a estudiantes y personal seguir protocolos de huida, escondite y lucha, evitando el área de Constant Hall.

Como medida de precaución, la Old Dominion University canceló todas las clases y operaciones en su campus principal durante el resto del día, mientras el personal de emergencia continúa trabajando en la zona y se prevén actualizaciones oficiales sobre el estado del incidente.

Impacto y contexto de la Universidad Old Dominion

Ubicada en Norfolk, la Old Dominion es una institución pública con alrededor de 24.000 estudiantes. Constant Hall, donde ocurrió el tiroteo, es uno de los edificios más concurridos del campus y alberga la Facultad de Negocios.

El suceso ha generado alarma en la comunidad universitaria y se mantiene como noticia en desarrollo. La universidad indicó que proporcionará más información alrededor de las 12.15 p. m., hora de Miami, y exhorta a la población a evitar la zona y seguir las indicaciones de seguridad mientras continúan las investigaciones.