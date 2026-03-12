0

Alianza Lima tomará fuerte medida con Sporting Cristal tras disturbios de hinchas en Matute

Se conoció que Alianza Lima ha decidido tomar medidas contra Sporting Cristal luego de que se reportara desmanes y daños en los exteriores del Estadio de Matute en el duelo ante Carabobo.

Angel Curo
Alianza Lima tomará fuerte medida con Sporting Cristal tras disturbios de hinchas en Matute
Alianza Lima tomará fuerte medida con Sporting Cristal tras disturbios de hinchas en Matute | Composición: Líbero
Sporting Cristal logró su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 tras vencer en penales a Carabobo. Sin embargo, la fiesta se vio apagada luego de que algunos hinchas generaran disturbios en los exteriores del Estadio de Matute y dañaran algunas pintas. Tras ello, Alianza Lima ha decidido tomar una severa medida con la institución rimense.

Luego de culminar el encuentro en Libertadores, se reportó que un sector de la hinchada de Cristal tuvo un enfrentamiento con algunos barristas blanquiazules, generando caos y daños en los exteriores del estadio. Además, se informó que algunos murales quedaron dañados.

Ante ello, el periodista José Varela señaló que la directiva de Alianza Lima ha decidido por incluir un fondo de garantía en el contrato de arrendamiento del estadio para cubrir las reparaciones ante daños futuros.

“Para un próximo alquiler de Matute, Alianza Lima incluirá en el contrato un fondo de garantía frente a posibles daños a viviendas aledañas. Cabe precisar que, a medida que un club avance en su participación internacional, se elevará el precio del alquiler del estadio", reveló el citado comunicador en su cuenta de ‘X’.

Asimismo, se indicó que el monto acordado en concepto de alquiler, se incrementará para los partidos que enfrenten los ‘celestes’ en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

