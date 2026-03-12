Sporting Cristal perdió 2-0 ante rival y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026

Remezón en el Rímac. Los hinchas de Sporting Cristal esperan que su equipo sea protagonista en todas competiciones. Mientras el equipo principal logró su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, al mando de Paulo Autuori, las divisiones menores no corrieron la misma suerte. Y es que en la Copa Libertadores Sub-20, perdieron 2-0 ante su rival y terminaron sin opciones de clasificar a la siguiente fase.

Sporting Cristal quedó eliminado de la Copa Libertadores

Sporting Cristal enfrentó a la Universidad Católica en la segunda fecha del Grupo B de la Copa Libertadores Sub-20 y necesitaba una victoria para seguir con opciones de clasificación en el torneo, sobre todo considerando la goleada que recibió por parte de Palmeiras.

Sin embargo, pese al gran esfuerzo del equipo comandado por Rubén Díaz, terminaron cayendo por 2-0 ante la escuadra ecuatoriana. Los rimenses empezaron con el pie izquierdo en el encuentro, ya que apenas a los 2 minutos, Keynes Charcopa ponía el primer gol.

Sporting Cristal fue eliminado de la Copa Libertadores 2026 tras perder ante U Católica.

De igual manera, en los primeros minutos de la segunda mitad, Andry Barreto aparecía en el área para ampliar el marcador y romper los sueños de la escuadra de La Florida de poder conseguir el empate.

Con esta derrota, Sporting Cristal se mantiene como el último en el Grupo B del torneo continental y quedó oficialmente eliminado tras quedarse sin opciones de alcanzar el segundo lugar y clasificar a las semifinales. La escuadra bajopontina aún debe enfrentar a Palmeiras en la última fecha, donde buscarán conseguir su primera y única victoria.

Sporting Cristal contó con Mateo Rodríguez como su gran figura para la Copa Libertadores Sub-20.

Grupo B de la Copa Libertadores Sub-20