Sporting Cristal clasificó a fase de grupos de la Copa Libertadores

Julinho pierde los papeles en vivo: quedó semidesnudo para celebrar el triunfo de Sporting Cristal

Sporting Cristal eliminó en penales a Carabobo y accedió a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, noticia que generó un frenesí en Julinho, ídolo del club.

Jostein Canales
Julinho celebró efusivamente la clasificación de Sporting Cristal en la Copa Liberadores 2026
Julinho celebró efusivamente la clasificación de Sporting Cristal en la Copa Liberadores 2026 | Foto: +QTV Network
En una llave muy pareja por el resultado global, Sporting Cristal supo sobreponerse a la adversidad y logró su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 eliminando en penales a Carabobo. Este hecho provocó que muchos hinchas expresaran su emoción de diversas maneras, como es el caso de Julinho.

Durante la transmisión en vivo del programa ‘Más que fútbol’ en el canal de YouTube de +QTV Network, el ídolo del club rimense vivió con mucho nerviosismo y tensión la tanda desde los doce pasos, ya que hubo momentos en los que ninguno de los equipos se sacaba ventaja.

Finalmente, Julinho llegó al último penal con algo de optimismo y desató su locura cuando Cristiano Da Silva anotó el gol de la clasificación. Como se aprecia en el video, el exdelantero de los ‘Cerveceros’ se sacó el polo y empezó a abrazar y besar a sus compañeros de transmisión.

El festejo del también exseleccionado peruano no es para menos, ya que Sporting Cristal ha llegado a acumular 4.1 millones de dólares tras superar sus dos fases previas de la Copa Libertadores 2026 e instalarse en el bombo 4 de los grupos.

"Se pasa para otra fase, excelente, para el club es bueno, pero lo que nosotros jugamos hoy día no era para pasar. El equipo no puede tener un partido como local, tener una ventaja y hacer el primer tiempo que hizo", dijo el técnico Paulo Autuori en conferencia de prensa.

¿Cuándo Sporting Cristal conocerá a sus rivales de fase de grupos?

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se realizará el 19 de marzo. Dado que Sporting Cristal viene de la fase previa, no tiene ningún impedimento para estar en cualquier zona, es decir que podría enfrentarse a Universitario de Deportes o Cusco FC, clubes a los que ya enfrentó en la Liga 1 Perú.

Jostein Canales
