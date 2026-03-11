Maxloren Castro anotó para Sporting Cristal e iguala la serie contra Carabobo en Libertadores

Sporting Cristal se enfrenta a Carabobo en el estadio Alejandro Villanueva, en el partido de vuelta de la Copa Libertadores. Aunque comenzó los primeros minutos en desventaja por 2-0, tras una buena jugada de Leandro Sosa por la banda izquierda, Maxloren Castro sacó un potente disparo que le dio vida al conjunto rimense, poniendo el 2-1 en el marcador del partido (2-2 en el global) frente a Carabobo.

Con este gran gol, los rimenses afrontan el segundo tiempo con mejor ánimo, en busca del tanto que les permita avanzar a la siguiente fase de este torneo internacional.

Así fue el gol de Maxloren Castro

La jugada se inició con una gran corrida de Leandro Sosa por el sector derecho, quien resultó imparable para la defensa rival. Tras ganar la posición, envió un centro preciso que fue conectado por Maxloren Castro a los 50 minutos.

¿Cómo va el Sporting Cristal vs Carabobo?

Sporting Cristal, hasta la publicación de esta nota, está empatando 2-2 en el global frente a Carabobo. De terminar así el encuentro, ambos equipos definirán su pase a la siguiente ronda mediante la pena máxima, es decir, en tanda de penales.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO?

En Perú, el partido entre Sporting Cristal contra Carabobo, por la Copa Libertadores, será televisado por ESPN 2. Guía de canales por país: