Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO por Copa Libertadores

Maxloren Castro anotó para Sporting Cristal e iguala la serie contra Carabobo en Libertadores

Maxloren Castro, tras un buen pase de Leandro Sosa, puso el 2-2 en el global, devolviéndole la esperanza al cuadro rimense.

Antonio Vidal
Maxloren Castro puso el 2-2 para Sporting Cristal frente a Carabobo. Foto: ESPN
Sporting Cristal se enfrenta a Carabobo en el estadio Alejandro Villanueva, en el partido de vuelta de la Copa Libertadores. Aunque comenzó los primeros minutos en desventaja por 2-0, tras una buena jugada de Leandro Sosa por la banda izquierda, Maxloren Castro sacó un potente disparo que le dio vida al conjunto rimense, poniendo el 2-1 en el marcador del partido (2-2 en el global) frente a Carabobo.

Con este gran gol, los rimenses afrontan el segundo tiempo con mejor ánimo, en busca del tanto que les permita avanzar a la siguiente fase de este torneo internacional.

Sporting Cristal vs. Carabobo juegan EN VIVO HOY por la vuelta de la fase 3 de la Copa Libertadores 2026.

PUEDES VER: Sporting Cristal vs. Carabobo EN VIVO por ESPN: transmisión del partido

Así fue el gol de Maxloren Castro

La jugada se inició con una gran corrida de Leandro Sosa por el sector derecho, quien resultó imparable para la defensa rival. Tras ganar la posición, envió un centro preciso que fue conectado por Maxloren Castro a los 50 minutos.

¿Cómo va el Sporting Cristal vs Carabobo?

Sporting Cristal, hasta la publicación de esta nota, está empatando 2-2 en el global frente a Carabobo. De terminar así el encuentro, ambos equipos definirán su pase a la siguiente ronda mediante la pena máxima, es decir, en tanda de penales.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO?

En Perú, el partido entre Sporting Cristal contra Carabobo, por la Copa Libertadores, será televisado por ESPN 2. Guía de canales por país:

  • Argentina: Fox Sports y Disney Plus
  • Bolivia: ESPN 2 y Disney Plus
  • Brasil: ESPN 3
  • Chile: ESPN Premium
  • Colombia: ESPN 2 y Disney Plus.
  • Costa Rica: Disney Plus
  • Ecuador: ESPN 2 y Disney Plus.
  • México: Disney Premium.
  • Paraguay: ESPN 5 y Disney Plus.
  • Perú: ESPN 2 y Disney Plus.
  • España: LaLiga
  • Uruguay: ESPN 5 y Disney Plus.
  • Estados Unidos: Fanatiz y beIN Sports
  • Venezuela: ESPN 2 y Disney Plus
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

