Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO por Copa Libertadores

Edson Castillo anotó el tanto que le permite a Carabobo igualar la serie con Sporting Cristal

Sporting Cristal empezó perdiendo en los primeros minutos frente a Carabobo, en el partido de vuelta de la Copa Libertadores, que se disputa en Matute.

Antonio Vidal
Carabobo empató a Sporting Cristal. Foto: composición Líbero/ Fox Sports
Sporting Cristal se enfrenta a Carabobo en el partido de vuelta de la Copa Libertadores, encuentro que se celebra en Matute. Sin embargo, apenas habían pasado cuatro minutos del compromiso cuando Edson Castillo recibió un buen pase desde la banda derecha, sacó un potente disparo y puso el 1-1 en el global.

Noticia en desarrollo…

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

