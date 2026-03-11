- Hoy:
Club de la Liga 1 anunció la salida de su director técnico tras perder 3-1: "Mutuo acuerdo"
Campeón de la Liga 1 sorprendió a sus hinchas tras comunicar oficialmente que su director técnico no va más en pleno Torneo Apertura 2026.
Debido al inicio irregular que ha tenido en el Torneo Apertura 2026, un club campeón de la Liga 1 decidió no continuar más con su director técnico y así lo anunció a sus hinchas mediante un comunicado en sus redes sociales. Con ello, va son varios los entrenadores que han sido cambiados en el inicio del campeonato nacional.
Pese a que muchos pueden creer que se trata de Javier Rabanal por sus críticas en Universitario de Deportes, no se trata de él sino de Jaime de la Pava. El estratega de Sport Boys perdió su cargo debido a los malos resultados acumulados y recientemente el cuadro rosado lo confirmó en su cuenta oficial de ‘X’.
“El Club Sport Boys informa a sus hinchas que, de mutuo acuerdo, el profesor Jaime de la Pava y su comando técnico han dejado de pertenecer a nuestra institución. Les deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales”, indicó la escuadra ‘chalaca’, reafirmando así los rumores que venían circulando en los últimos días.
Sport Boys y su comunicado.
Sport Boy ya tiene reemplazo para Jaime de la Pava
Asimismo, los del Callao informaron que ya tienen reemplazo inmediato para su siguiente compromiso ante Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026. Se trata de Guillermo Vásquez, quien será el director técnico interino hasta que se consiga a un nuevo entrenador con amplia experiencia.
Sporting Cristal vs. Sport Boys: fecha, hora y dónde ver
El partido entre Sporting Cristal vs. Sport Boys se llevará a cabo este domingo 15 de febrero desde las 11.00 horas de la mañana en el Estadio Alberto Gallardo. La transmisión del partido será mediante la señal de L1 MAX vía Movistar TV y DirecTV para todo el territorio nacional.
