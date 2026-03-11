- Hoy:
ALERTA ROJA en Walmart de New Hartford: joven de 27 años intenta ROBAR más de 100 artículos y termina en una FEROZ PELEA con la policía
Un hombre de 27 años fue detenido en un Walmart de New Hartford cuando intentaba salir con 100 productos, cuyo valor alcanzaba los 2.000 dólares.
Un incidente en la tienda Walmart de New Hartford, Nueva York, terminó con un arresto después de que un joven de 27 años intentara llevarse más de 100 artículos sin pagar. La situación se intensificó cuando el sospechoso ofreció resistencia, lo que derivó en un enfrentamiento físico con la policía local.
Hombre enfrenta a la policía en Walmart de New Hartford tras intento de robo.
Hombre se enfrenta a la policía en Walmart de New Hartford tras intento de robo
Según Observer-Dispatch, oficiales de prevención de pérdidas de Walmart estaban vigilando a un individuo sospechoso dentro de la tienda cuando notaron que seleccionaba numerosos productos sin intención de pagar. La fuente informa textualmente: "El Departamento de Policía de New Hartford fue llamado a Walmart después de que la prevención de pérdidas detuviera a un hombre visto seleccionando más de 100 artículos, valorados en aproximadamente 2 000 dólares, y saliendo de la tienda sin intentar pagar".
El personal de seguridad detuvo al sospechoso y contactó de inmediato a la policía, asegurándose de que no abandonara el lugar hasta la llegada de los oficiales.
Intento de fuga y confrontación con la policía
Al llegar los agentes del Departamento de Policía de New Hartford, el hombre, identificado como Brandon Trask, sin domicilio fijo, intentó escapar corriendo. Finalmente, fue detenido en el vestíbulo de la tienda, donde comenzó a forcejear con los oficiales que intentaban arrestarlo.
Tras la detención, Trask fue acusado de hurto mayor en cuarto grado, resistencia al arresto y obstrucción a la administración gubernamental, lo que refleja la gravedad de sus acciones y la resistencia que ofreció a las autoridades.
El caso fue llevado al Tribunal de Primera Instancia Central del Condado de Oneida, donde Trask enfrentará los cargos correspondientes y se dará seguimiento a la investigación en curso.
