ADVERTENCIA TOTAL para inmigrantes latinos en EE. UU.: el IRS puede EMBARGAR tu cuenta bancaria si no respondes a tiempo este mensaje

Durante las temporadas de impuestos en EE. UU. muchos inmigrantes latinos enfrentan una misma situación: cartas del Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) sin abrir sobre la mesa o junto a otros recibos de facturas. Entre el trabajo, los hijos y los gastos del mes, abrir una notificación fiscal puede ser intimidante.

Sin embargo, ignorar estas cartas puede tener consecuencias serias. El IRS tiene la autoridad legal para congelar cuentas bancarias y quedarse con fondos si no se responde a tiempo. Esto se realiza mediante un procedimiento conocido como bank levy.

¿Cuándo puede el IRS embargar tu cuenta bancaria?

El embargo bancario no es la primera medida del IRS. Antes de llegar a ese punto, la agencia envía varios avisos recordando la deuda y, en la mayoría de los casos, ofrece alternativas como planes de pago o acuerdos. Si estos avisos se ignoran, el proceso avanza.

Inmigrantes latinos en EE. UU. podrían enfrentar embargos bancarios del IRS.

Situaciones que pueden desencadenar un embargo:

Existe una deuda tributaria firme y confirmada .

. Has recibido avisos oficiales previos del IRS.

del IRS. Se agotó el plazo legal para responder .

. No solicitaste un plan de pago .

. No presentaste una apelación formal.

Cuando coinciden estos factores, el IRS puede emitir un bank levy usando, por ejemplo, el Formulario 668-A, ordenando al banco congelar los fondos y enviarlos al gobierno si no se resuelve la deuda en un plazo determinado.

¿Qué pasa si ignoras las cartas del IRS?

Muchos inmigrantes latinos evitan abrir los avisos por miedo, vergüenza o porque el inglés del documento resulta intimidante. Ignorar las cartas no detiene el proceso; al contrario, acelera la presión del IRS.

Antes de ejecutar un embargo, el IRS suele enviar varios avisos, incluyendo:

Avisos de saldo adeudado .

. Notificación final de intención de embargo y derecho a audiencia (como LT11 o Letter 1058).

Estos documentos otorgan alrededor de 30 días para reaccionar y solicitar una audiencia de Collection Due Process (CDP). No hacerlo puede derivar en un bank levy sobre tus cuentas.

Qué hacer si recibes un aviso del IRS

No ignores la carta oficial, aunque la abras un fin de semana con calma.

Verifica cuidadosamente el monto adeudado y el año fiscal.

y el año fiscal. Confirma que la deuda realmente te corresponde (revisa tu Social o ITIN ).

). Solicita un plan de pagos si no puedes cubrir el total de inmediato.

si no puedes cubrir el total de inmediato. Consulta con un profesional tributario , preferiblemente que hable español.

, preferiblemente que hable español. Presenta una apelación formal si consideras que hay un error.

El IRS ofrece acuerdos de pago mensual (installment agreements) e incluso opciones de "oferta de transacción" (offer in compromise), siempre que se soliciten dentro de los plazos legales.