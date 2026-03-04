0
Sporting Cristal ganó 1-0 a Carabobo en duelo de ida

Partidos de hoy EN VIVO, jueves 5 de marzo: programación y dónde ver fútbol online

Agenda completa de partidos en vivo a disputarse este jueves 5 de marzo en las grandes ligas del mundo. Continúa la Copa Libertadores y Sudamericana.

Sandra Morales
Programació de partidos en vivo para este jueves 5 de marzo
Programació de partidos en vivo para este jueves 5 de marzo | FOTO: LIBERO
Este jueves 5 de marzo tenemos una agenda recargada de fútbol en las principales ligas del mundo. Continúa jugándose la Copa Libertadores y Sudamericana 2026. Mira la programación de todos los partidos en vivo de hoy.

Sporting Cristal recibe a Carabobo en busca de la clasificación a fase de grupos de Libertadores.

PUEDES VER: Sporting Cristal vs Carabobo por vuelta de Fase 3 de Copa Libertadores: fecha, día, hora y canal

Partidos de hoy en Premier League

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Tottenham vs Crystal PalaceESPN, Disney+

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
16:00Deportes Tolima vs Santa FeFanatiz, Win+ Futbol
18:10Llaneros vs Inter BogotáRCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol
20:20Junior vs AlianzaFanatiz, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Copa Sudamericana

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Boston River vs RacingESPN2, Disney+
17:00Nacional Asunción vs Deportivo RecoletaDIRECTV Sports, DGO
19:30América de Cali vs Atlético BucaramangaDIRECTV Sports, DGO
19:30Cienciano vs MelgarDIRECTV Sports, DGO
21:00Orense vs MacaráESPN2, Disney+

Partidos de hoy en Copa Libertadores

HORARIOPARTIDOSTV
19:30Juventud vs MedellínFox Sports 2 Argentina, Disney+

Partidos de hoy en Copa de Francia

HORARIOPARTIDOSTV
15:10Lyon vs LensDIRECTV Sports, DGO

Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.

No olvides revisar tu agenda deportiva

AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

