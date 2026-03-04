- Hoy:
Partidos de hoy EN VIVO, jueves 5 de marzo: programación y dónde ver fútbol online
Agenda completa de partidos en vivo a disputarse este jueves 5 de marzo en las grandes ligas del mundo. Continúa la Copa Libertadores y Sudamericana.
Este jueves 5 de marzo tenemos una agenda recargada de fútbol en las principales ligas del mundo. Continúa jugándose la Copa Libertadores y Sudamericana 2026. Mira la programación de todos los partidos en vivo de hoy.
PUEDES VER: Sporting Cristal vs Carabobo por vuelta de Fase 3 de Copa Libertadores: fecha, día, hora y canal
Partidos de hoy en Premier League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Tottenham vs Crystal Palace
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:00
|Deportes Tolima vs Santa Fe
|Fanatiz, Win+ Futbol
|18:10
|Llaneros vs Inter Bogotá
|RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol
|20:20
|Junior vs Alianza
|Fanatiz, Win+ Futbol
Partidos de hoy en Copa Sudamericana
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Boston River vs Racing
|ESPN2, Disney+
|17:00
|Nacional Asunción vs Deportivo Recoleta
|DIRECTV Sports, DGO
|19:30
|América de Cali vs Atlético Bucaramanga
|DIRECTV Sports, DGO
|19:30
|Cienciano vs Melgar
|DIRECTV Sports, DGO
|21:00
|Orense vs Macará
|ESPN2, Disney+
Partidos de hoy en Copa Libertadores
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:30
|Juventud vs Medellín
|Fox Sports 2 Argentina, Disney+
Partidos de hoy en Copa de Francia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:10
|Lyon vs Lens
|DIRECTV Sports, DGO
Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.
No olvides revisar tu agenda deportiva
