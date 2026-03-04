Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal se unieron históricamente ante Carabobo

Por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026, Sporting Cristal derrotó 1-0 a Carabobo en Venezuela y ahora esperará a la próxima semana para definir la serie en Matute y estampar su nombre en la Fase de Grupos del torneo internacional. En ese sentido, el Perú vivió una noche histórica debido a que se juntaron Cristal con Alianza Lima y Universitario de Deportes, algo que parecía imposible por la rivalidad entre clubes.

Y es que en las tribunas del Polideportivo Misael Delgado fueron captados hinchas de estos tres equipos peruanos abrazados como si fueran hermanos, dejando de lado el ambiente hostil que suele vivirse cuando estas barras se encuentran en las calles de Lima. De inmediato, la imagen se hizo tendencia en redes sociales con cientos de comentarios.

El portal Fanáticos del Fútbol fue uno de los que reposteó las postales de los aficionados de Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal juntos. También habían personas con la camiseta de la selección peruana y algunos vestidos de rosado, pero no se logra distinguir si era un simpatizante de Sport Boys o simplemente un aficionado compartiendo sus colores.

Los hinchas se juntaron en la Copa Libertadores.

Al parecer la unión le dio fuerza a los celestes, ya que derrotaron 1-0 a Carabobo en condición de visitante y ahora están a solo un paso de clasificar a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores. El partido de vuelta será la próxima semana en el Estadio Alejandro Villanueva, demostrando una vez más la unión entre los clubes nacionales.

Sporting Cristal vs. Carabobo: fecha, hora y dónde ver

Sporting Cristal recibirá a Carabobo en Matute el siguiente miércoles 11 de marzo desde las 17.00 horas de Perú, con transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver el partido totalmente online mediante la señal de Disney Plus si cuentas con una suscripción a dicha plataforma de streaming.