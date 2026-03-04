Campeón con Universitario rotundo contra la 'U', Alianza y Cristal: "Los árbitros tienen miedo"

Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal son los equipos más influyentes en la Liga 1 Torneo Apertura. Debido a su gran historia, muchos han llegado a cuestionar que existe una gran diferencia en cómo se manejan los partidos de estos grandes clubes cuando se enfrentan a equipos que no tienen tanto peso.

En este contexto, uno de los que alzó la voz en una reciente entrevista fue Luis 'Pompo' Cordero, quien fue campeón tres veces con la 'U' durante su etapa como futbolista y que hasta hace poco era entrenador de Carlos Mannucci femenino. Para el estratega, a muchos árbitros se les hace más fácil equivocarse con cualquier equipo que contra los grandes clubes mencionados.

'Pompo' Cordero sobre el poder que tiene la 'U', Alianza y Cristal

Para el exfutbolista, le pareció “increíble” el hecho de que Universitario, Alianza y Sporting Cristal tengan tanta influencia, recordando lo que vivió cuando se encontraba dirigiendo al cuadro femenino de Mannucci.

"Lo que dice la 'U', Alianza o Cristal, se hace. Es increíble. Si abren la boca cualquiera de ellos, le tiemblan las piernas a todos, y no puede ser posible. Para los árbitros es más fácil equivocarse en contra de cualquier equipo, que en contra de los grandes", fueron las palabras de Cordero para RPP.

"Mientras los equipos provincianos se duerman, los equipos que tienen poder económico como la 'U', Alianza y Cristal siempre se van a llevar a las mejores y siempre va a ser difícil competir contra ellos", complementó.

'Pompo' sueña con dirigir a la selección peruana

En otro momento de la conversación, 'Pompo' manifestó su sueño en dirigir a la selección peruana, esto debido a que considera que tiene una basta experiencia en el futbol femenino nacional y pues tiene claro que le gustaría que el cierre de su carrera sea en la Bicolor.

"Me quedo tranquilo con lo que he hecho por Mannucci estos años. Pese a ser hincha, mi decisión es no regresar por ahora. En un futuro quién sabe, pero las cosas tienen que cambiar. El cierre perfecto sería dirigir a la selección. Siento que conozco mucho del fútbol femenino y creo que podría aportar al país. Es un sueño que tengo y soñar no cuesta nada".