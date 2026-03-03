Exseleccionado de Perú criticó el manejo de Javier Rabanal en Universitario: "No es el indicado"

Universitario está enfocado al 100% en la Liga 1 mientras espera a conocer su grupo en la Copa Libertadores. En medio de ello, Javier Rabanal está intentando encontrar el equipo ideal para afianzarse como serio candidato a ganar el título. Precisamente uno de los jugadores que pasó por la selección peruana fue directo y se refirió al estilo de juego que Javier Rabanal trata de imponer en el equipo crema.

Javier Rabanal es nuevamente criticado por su estilo de juego en la 'U'

Andrés 'Condor' Mendoza aprovechó el espacio del programa 'Datazo' para referirse al manejo de Javier Rabanal en Universitario. El jugador que pasó por diversos equipos del fútbol peruano expresó su preocupación ante el rendimiento de los 'cremas' en las últimas fechas del fútbol peruano.

"Estoy preocupado de verdad por el que maneja 'el tanque' (Universitario), no sé si era el indicado.Yo creo que el conductor, el que 'maneja el tanque', para mí no era el indicado para poder dirigir a la 'U', porque no estoy viendo algo que él haya implementado de su estilo de juego. La 'U' sigue con su misma gente y sistema, pero no me está convenciendo (Rabanal)", señaló el 'Condor' durante el programa de streaming tras lo visto ante FC Cajamarca.

Condor Mendoza pasó por Sporting Cristal y otros equipos peruanos.

A pesar de las críticas que tiene Javier Rabanal, lo cierto es que ha logrado mantener al equipo entre los primeros lugares y este domingo 8 de marzo tendrá una dura prueba en su visita a Los Chankas en Andahuaylas por el Torneo Apertura.