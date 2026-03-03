DT de Los Chankas calienta el partido ante Universitario con tajante calificativo: "Jugadores de..."

Los Chankas y Universitario protagonizarán uno de los partidos de la fecha, ya que ambos tienen la misma cantidad de puntos en la tabla y una victoria de cualquiera podría marcar la diferencia y acercarse a Alianza Lima. En ese sentido, el entrenador del equipo de Andahuaylas rompió su silencio y se refirió a la calidad de jugadores que tiene el plantel de Javier Rabanal.

Entrenador de Los Chankas se refiere a los jugadores de Universitario

Walter Paolella conversó con Radio Ovación y no dudó en hablar sobre el compromiso de Los Chankas para afrontar este partido. Su equipo estará recibiendo a Universitario de Deportes en busca de convertirse en líderes absolutos del Apertura. Las expectativas son grandes y el entrenador del equipo de Andahuaylas ya habló al respecto.

"Nosotros tratamos de pensar en sacar el mejor resultado. Si uno piensa que va por el empate, es como que estás condicionando un resultado que no es el que buscamos. Claro que debemos darnos cuenta de que estamos ante un campeón de tres años seguidos, con jugadores de selección y todo el trabajo que vienen haciendo. Es una cancha difícil, no por ser mala, sino por el contexto, por la hinchada, por muchas cosas, y debemos usar eso a nuestro favor", señaló Walter Paolella.

Los Chankas recibirán a Universitario.

Para Paolella, DT de Los Chankas, la clave de sus buenos resultados en los primeros partidos de la Liga 1 es la continuidad del proyecto y haber realizado una buena pretemporada. "El equipo agarra la confianza que se necesita", indicó.

¿Cuándo juega Los Chankas vs Universitario?

Universitario de Deportes estará visitando a Los Chankas en la jornada 6 que se jugará en el Estadio Municipal Los Chankas con capacidad de 10 mil personas. El cotejo está programado para las 15:30 horas el domingo 8 de marzo.