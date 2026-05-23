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Alianza Lima es campeón del Torneo Apertura

Paolo Guerrero celebró el título del Torneo Apertura, pero advirtió: "Falta el Clausura"

Alianza Lima goleó 3-0 a Los Chankas en Matute y se quedó con el título del Torneo Apertura, a falta de una fecha para que acabe la primera competencia de la Liga 1.

Gary Huaman
Paolo Guerrero declaró tras el título del Torneo Apertura que consiguió Alianza Lima.
Paolo Guerrero declaró tras el título del Torneo Apertura que consiguió Alianza Lima. | Foto: captura/L1 Max
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Alianza Lima se coronó campeón del Torneo Apertura 2026 tras golear 3-0 a Los Chankas y consiguió el primer objetivo del año. Tras el final del encuentro, el capitán Paolo Guerrero brindó sus primeras declaraciones, se mostró feliz por lo obtenido y, al mismo tiempo, advirtió que no pueden relajarse porque todavía falta el Clausura, que será mucho más difícil.

Alianza Lima y Los Chankas se disputan el título del Torneo Apertura 2026.

PUEDES VER: Tabla de posiciones Liga 1 2026 EN VIVO: así va la clasificación en la fecha 16 del Torneo Apertura

¿Qué dijo Paolo Guerrero tras el título de Alianza Lima?

Al final, hicimos un Apertura muy sólido. Esa es la palabra. El equipo se manifestó muy bien en todos los campos donde fuimos a jguar, sobre todo en la latura donde fuimos contundentes, fuera de casa y ni que hablar dentro de casa”, empezó declarando el capitán de Alianza Lima.

Tras ello, Paolo Guerrero señaló que, si bien están viviendo un momento lindo, no tienen que olvidarse de que aún les falta jugar el Clausura: “Fuimos merecidamente campeones. Todavía falta, es un momento lindo, pero no hay que olvidarnos que falta el clausura”.

Con respecto a su primer título con Alianza Lima, el ‘Depredador’ volvió a mostrar su felicidad por lo obtenido: “Definitivamente, levantar copas con el club mas importante del Perú, de mis amores, en el cual nací, es lindo y hoy hay que disfrutarlo, pero con el objetivo de que falta la segunda parte que va a ser más difícil que esta”.

¿Cómo quedó el Alianza Lima vs Los Chankas en Matute?

Los blanquiazules golearon por 3-0 a Los Chankas en el Alejandro Villanueva y se quedaron con el Torneo Apertura a falta de una fecha para que termine la competencia. Jairo Vélez anotó el primero, luego Eryc Castillo aumentó el marcador y Renzo Garcés selló la goleada.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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