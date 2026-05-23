Paolo Guerrero celebró el título del Torneo Apertura, pero advirtió: "Falta el Clausura"

Alianza Lima se coronó campeón del Torneo Apertura 2026 tras golear 3-0 a Los Chankas y consiguió el primer objetivo del año. Tras el final del encuentro, el capitán Paolo Guerrero brindó sus primeras declaraciones, se mostró feliz por lo obtenido y, al mismo tiempo, advirtió que no pueden relajarse porque todavía falta el Clausura, que será mucho más difícil.

¿Qué dijo Paolo Guerrero tras el título de Alianza Lima?

“Al final, hicimos un Apertura muy sólido. Esa es la palabra. El equipo se manifestó muy bien en todos los campos donde fuimos a jguar, sobre todo en la latura donde fuimos contundentes, fuera de casa y ni que hablar dentro de casa”, empezó declarando el capitán de Alianza Lima.

Tras ello, Paolo Guerrero señaló que, si bien están viviendo un momento lindo, no tienen que olvidarse de que aún les falta jugar el Clausura: “Fuimos merecidamente campeones. Todavía falta, es un momento lindo, pero no hay que olvidarnos que falta el clausura”.

Con respecto a su primer título con Alianza Lima, el ‘Depredador’ volvió a mostrar su felicidad por lo obtenido: “Definitivamente, levantar copas con el club mas importante del Perú, de mis amores, en el cual nací, es lindo y hoy hay que disfrutarlo, pero con el objetivo de que falta la segunda parte que va a ser más difícil que esta”.

¿Cómo quedó el Alianza Lima vs Los Chankas en Matute?

Los blanquiazules golearon por 3-0 a Los Chankas en el Alejandro Villanueva y se quedaron con el Torneo Apertura a falta de una fecha para que termine la competencia. Jairo Vélez anotó el primero, luego Eryc Castillo aumentó el marcador y Renzo Garcés selló la goleada.