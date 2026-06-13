Universitario aplastó 5-0 a su rival de turno y se ilusiona con salir campeón del fútbol peruano

Los hinchas de Universitario de Deportes vivieron un primer semestre nefasto, debido a que perdieron el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 y quedaron eliminados de toda competición internacional, tras terminar últimos en su grupo de la Copa Libertadores. Sin embargo, ahora recibieron una enorme alegría, ya que el plantel está cerca de salir campeón y acaba de obtener una goleada por 5-0.

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Sin embargo, no se trata del equipo comandado por Héctor Cúper, sino del que viene compitiendo en la Liga Femenina y que acaba de derrotar a UNSAAC en Campo Mar. La ‘U’, con este resultado, se afianzó en el primer puesto del certamen nacional y clasificó directamente a las semifinales del Torneo Apertura, lo que causó una enorme emoción entre sus fanáticos más fieles.

Los goles del partido fueron obra de Sofía Oxandabarat, María Alejandra Espejo (2), Geraldine Cisneros y Cindy Novoa. Además, Universitario de Deportes no solo terminó como líder absoluto con 28 unidades, sino que también fue el club con más goles en la primera parte del año, gracias a su +51 de diferencia de gol. Alianza Lima, actual bicampeón, apenas hizo +19.

Universitario goleó a UNSAAC.

De esta forma, la 'U' consiguió su pase directo a las semifinales del Torneo Apertura en la Liga Femenina 2026 y se encuentra esperando rival. El otro club que se encuentra en esta instancia es Atlético Andahuaylas, que, probablemente, espere por Sporting Cristal que está situado en los cuartos de final. Alianza Lima se ubica igual que los celestes, y si gana su encuentro chocará con el cuadro crema en un clásico por llegar a la final.

Vale precisar que el club que se quede con el primer título de la campaña conseguirá su clasificación directa a la gran final del fútbol peruano. Universitario de Deportes está obligado a salir campeón si quiere impedir el tricampeonato de Alianza Lima, que lleva dos años consecutivos ganándole la final.