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Universitario y la alta cláusula que deberá pagar para liberar a Mateus Uribe de Atlético Nacional

Mateus Uribe es el elegido por Universitario para dar un salto de calidad en el plantel. Los cremas están dispuestos a pagar la cláusula de salida que tiene en Atlético Nacional.

Sandro Bazán
Mateus Uribe tiene contrato hasta diciembre con Atlético Nacional.
Mateus Uribe tiene contrato hasta diciembre con Atlético Nacional. | Difusión | Difusión.
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Ante la necesidad de cumplir con las exigencias de Héctor Cúper, está la posibilidad de elevar el nivel del plantel con jugadores de buen recorrido internacional. El colombiano Mateus Uribe es el nombre elegido por Universitario para ocupar un lugar importante en el mediocampo, y existe la predisposición de ofrecer una buena suma para conseguir su salida de Atlético Nacional.

Gianluca Lapadula es nuevo futbolista de Universitario.

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El volante de primera línea tiene vínculo hasta diciembre, pero cuenta con una cláusula de salida que, a pesar de ser un poco alta, según medios de Colombia, podría ascender a US$800.000. Por ello, se podría hacer un esfuerzo, siempre y cuando el futbolista acepte los términos del proyecto deportivo.

La primera intención es llegar a un acuerdo con Mateus Uribe por un contrato de un año y medio para que aporte toda su experiencia y sea el volante de salida que necesita el esquema del técnico argentino. En los próximos días se deberá tener una respuesta y, si es positiva, se acelerará el proceso de pago de su cláusula para sumarlo al plantel.

Universitario

Universitario volverá a los entrenamientos el lunes pensando en ganar el Torneo Clausura.

Universitario acelera gestiones para tener, como fecha máxima, la próxima semana a todos sus refuerzos y comenzar exigentes entrenamientos, similares a una pretemporada, con doble turno para impulsar una transformación deportiva.

Mateus Uribe y su paso por la selección de Colombia

Mateus Uribe es uno de los jugadores más reconocidos por los hinchas gracias a su fructífero paso por la selección colombiana, donde se consolidó como una de las figuras y referentes del equipo. Con los cafeteros ha jugado 62 partidos, en los que ha marcado seis goles y ha brindado dos asistencias.

Además, participó en el torneo máximo del fútbol, cuando fue convocado para jugar el Mundial de Rusia 2018. En este certamen disputó tres partidos, hasta la eliminación en octavos de final.

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Sandro Bazán
AUTOR: Sandro Bazán

Sandro Bazán: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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