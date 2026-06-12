- Hoy:
- Partidos de hoy
- Canadá vs Bosnia
- Estados Unidos vs Paraguay
- Universitario vs Pirata FC
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
- Mundial 2026
¡Confirmado! Universitario y Lapadula llegaron a un acuerdo y revelan cuándo llegará a Lima
¡Se acabó la novela! Finalmente, Gianluca Lapadula solucionó su tema con el Spezia de Italia y se convierte en nuevo jugador de Universitario de Deportes.
El periodista Gustavo Peralta reveló que Gianluca Lapadula y Universitario de Deportes llegaron a un acuerdo total luego de que el ‘Bambino’ lograra solucionar su tema contractual con Spezia de Italia. Además, precisó que el delantero llegará a Lima entre el jueves y el viernes de la próxima semana.
Gianluca Lapadula es nuevo futbolista de Universitario.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90