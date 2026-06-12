¡Confirmado! Universitario y Lapadula llegaron a un acuerdo y revelan cuándo llegará a Lima

El periodista Gustavo Peralta reveló que Gianluca Lapadula y Universitario de Deportes llegaron a un acuerdo total luego de que el ‘Bambino’ lograra solucionar su tema contractual con Spezia de Italia. Además, precisó que el delantero llegará a Lima entre el jueves y el viernes de la próxima semana.

Gianluca Lapadula es nuevo futbolista de Universitario.