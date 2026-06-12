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¡Confirmado! Universitario y Lapadula llegaron a un acuerdo y revelan cuándo llegará a Lima

¡Se acabó la novela! Finalmente, Gianluca Lapadula solucionó su tema con el Spezia de Italia y se convierte en nuevo jugador de Universitario de Deportes.

Gary Huaman
Gianluca Lapadula es nuevo futbolista de Universitario.
Gianluca Lapadula es nuevo futbolista de Universitario. | Foto: X/Gustavo Peralta
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El periodista Gustavo Peralta reveló que Gianluca Lapadula y Universitario de Deportes llegaron a un acuerdo total luego de que el ‘Bambino’ lograra solucionar su tema contractual con Spezia de Italia. Además, precisó que el delantero llegará a Lima entre el jueves y el viernes de la próxima semana.

Gianluca Lapadula es nuevo futbolista de Universitario.

Gianluca Lapadula es nuevo futbolista de Universitario.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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