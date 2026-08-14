Jugadores de Botafogo protagonizaron pelea con Cienciano  y mandaron fuerte amenaza: "Los queremos..."

La goleada de Cienciano sobre Botafogo no acabó con el pitazo final. Luego del contundente 6-1 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la Copa Sudamericana 2026, se vivieron momentos de tensión entre miembros de ambos equipos cuando se dirigían a los vestuarios. El resultado dejó muy golpeado al conjunto brasileño, que recibió cuatro tantos en apenas 34 minutos y no encontró respuestas ante el dominio del cuadro cusqueño.

Tras el encuentro, trascendió que algunos integrantes de ‘El Glorioso’ reaccionaron con evidente molestia y tuvieron un cruce de palabras con miembros del ‘Papá’. Entre las frases que se escucharon destacó una advertencia: “En Brasil los queremos ver”, acompañada de algunos insultos producto de la tensión del momento.

Horacio Melgarejo se pronunció tras incidentes

Cabe mencionar que el entrenador argentino, en una reciente entrevista con el programa 'Modo Fútbol', se pronunció sobre este tema señalando que todo se originó por un mal entendido.

"Hubo un malentendido con unas camisetas ahí, pero no, porque venían todos los chicos intercambiando camisetas y la gente de Botafogo, muy bien: los jugadores, el cuerpo técnico, la gente de seguridad. No, no, malentendido, pero no, no pasó nada", explicó Melgarejo.

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Cienciano y Botafogo?

Cienciano visitará a Botafogo el jueves 20 de agosto desde las 7.30 p. m., en el duelo de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana.